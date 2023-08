Policial ferido e 4 presos em reintegração de posse, diz governo

O governo emitiu um boletim sobre a reintegraçãao de posse em área invadida no bairro Irineu Serra, em Rio Branco. Um policial foi ferido e quatro posseiros foram detidos pela PM.

Veja o que diz o governo:

O governo do Estado do Acre informa que durante o cumprimento do mandado de reintegração de posse no bairro Irineu Serra, iniciado nesta terça-feira, 15, cerca 20% do total de 300 ocupações irregulares foram desmanchadas, que totalizam 60 unidades.

Até o momento, foram realizados 80 cadastramentos para inclusão em aluguel social e 6 atendimentos em saúde. Uma família optou por guardar seus pertences no Parque de Exposições, local que foi estruturado para receber mobílias e também abrigar famílias, caso haja necessidade.

O benefício do aluguel social é uma opção que está sendo oferecida a todas as famílias que estão sendo retiradas das terras ocupadas irregularmente. Para essa opção e também para as que optam por ir para casa de parentes, o Estado oferece transporte para o deslocamento de pessoas e pertences.

Quanto às ocorrências policiais, 4 pessoas foram detidas e um policial militar foi ferido.

Para auxiliar os oficiais de justiça no cumprimento do mandado, mais de 150 servidores do Estado, incluindo forças policiais, assistência social e saúde estão empenhados para garantir a segurança e o acolhimento das famílias em questão.

A reintegração de posse no bairro Irineu Serra tem o objetivo de desocupar a área pertencente ao Estado, que será utilizada, posteriormente para construção de moradias populares.