A Eletrobras lança, hoje (14), novas vagas para a contratação de 52 profissionais para áreas operacionais – de manutenção e operação -, com oportunidades para nível superior e técnico na subsidiária Eletrobras Furnas.

As vagas fazem parte do primeiro processo seletivo realizado pela companhia após a sua privatização. Como a empresa não realiza mais concursos públicos, a seleção dá a oportunidade de direcionar as contratações a fim de aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários, atraindo talentos para o novo momento da empresa.

As contratações são para posições efetivas, via regime CLT. Entre os benefícios oferecidos estão vale-transporte, auxílio alimentação/refeição, previdência complementar e plano de saúde. Há vagas para o Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.

As vagas estão disponíveis aqui.