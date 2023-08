Em defesa da igualdade, direitos e deveres dos cidadãos, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), por meio do programa Acre pela Vida, reuniu centenas de alunos, professores, servidores, funcionários de escolas e a comunidade do Complexo Habitacional Cidade do Povo, na tarde deste sábado,12, em uma Caminhada pela Paz.

O evento se iniciou na Rua Franco Silva, encerrou-se no Centro Comunitário e contou com a participação de aproximadamente 400 pessoas. O coordenador do Acre pela Vida, coronel Atahualpa Ribera, explicou que este é um momento importante para semear bons exemplos.

“Aqui estamos seguindo com ações preventivas, na busca por cidadãos mais conscientes. A cultura de paz começa em casa e se estende para a rua, são sementes plantadas que darão bons frutos no futuro; precisamos direcionar nossas crianças, mostrar para comunidade que podemos fazer a diferença”, disse.

O evento foi realizado em parceria com representantes da sociedade civil, órgãos públicos, alunos de escolas do bairro e moradores.

O titular da Sejusp, coronel Américo Gaia, participou da manifestação e destacou a importância do evento. “A ideia é envolver os jovens, as crianças e os adolescentes, com os familiares e comunidade, nessa cultura de paz, nessa atividade, e trazer também outras secretarias para esse projeto que é o Acre pela Vida”, ressaltou.

Os estudantes produziram cartazes para levar durante a caminhada. Segundo Antônio Francisco, diretor da Escola Frei Heitor Maria Torrine, o tema da paz, trabalhado regularmente com os estudantes, já está rendendo frutos.

“Depois desse trabalho de construção da cultura da paz, percebemos a diferença no dia a dia dos nossos alunos. A gente vê que trabalhar falando sobre paz, amor e união entre as pessoas só traz o bem para as crianças e, consequentemente, isso é levado para a comunidade, fora da escola”, destacou o diretor.

Para a professora Alessandra Hoyos, o trabalho do educador é fundamental na promoção da cultura da paz, ela escreveu um poema que retrata bem a iniciativa. “Nós somos formadores de opinião, então, é importante que a gente ensine aos nossos alunos desde pequenos que a paz é necessária tanto no ambiente escolar como fora dele, eu fiz o poema pensando justamente isso”, explicou.

Ensinamento que Ian Alves, da Escola Círculo Militar já aprendeu. “Eu achei importante vir na caminhada para melhorar o nosso bairro”, contou.

A dona de casa Francinete Alves, que mora na Cidade do Povo, aprovou a iniciativa: “Esse tipo de ação ajuda muito, é preventivo, já observamos mudanças de hábitos aqui no bairro a partir das nossas crianças, são incentivos bons para o futuro, agradeço muito a Secretaria de Segurança por isso”.

O encerramento do evento contou com apresentação das bandas da Polícia Militar, show gospel e feira de empreendimentos locais.