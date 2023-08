Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam drogas e um veículo na BR-364, na manhã desta sexta-feira, 11 de agosto. Quatro pessoas foram presas em flagrante durante a ação.

Os militares faziam patrulhamento quando foram informados por populares de que havia um veículo Chevrolet/Classic branco suspeito nas proximidades do local. Feita a abordagem, no veículo, foram encontrados dentro de latas de leite em pó, 993 gramas de substância entorpecente aparentando ser cocaina e 796 gramas aparentando se skank.

Dois homens e duas mulheres, que ocupavam o veículo, foram presos e um deles assumiu ser o responsável pela droga que seria enviada para o estado de Goiás. No veículo também havia duas crianças que foram encaminhadas, juntamente com os envolvidos e os itens apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.