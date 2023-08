Acreanos podem monitorar cumprimento do plano de governo para a gestão 2023-2026

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Planejamento (Seplan) e de Administração (Sead), lança o módulo de monitoramento dos compromissos elencados no Plano de Governo para a gestão 2023-2026. O módulo dá continuidade ao projeto iniciado ainda na primeira gestão (2019-2022), lançado em uma plataforma virtual. No novo módulo, a ferramenta apresenta 12 eixos temáticos, sendo 11 registrados no Plano de Governo, e um acréscimo feito exclusivamente para o lançamento do conteúdo dos programas eleitorais.

Na plataforma do Plano de Governo, disponível no website da Seplan por meio do link https://seplan.ac.gov.br/governanca-publica/plano-de-governo-2023-2026/, o cidadão pode acompanhar o andamento e execução das propostas apresentadas pela administração estadual, assim como as promessas de campanha realizadas durante os programas eleitorais que foram ao ar durante o período eleitoral em 2022. Uma gestão que prima pela transparência tem sido a marca do governador Gladson Cameli desde seu primeiro mandato.

Ao todo, os eixos reúnem 281 compromissos e 5 promessas de campanha, que já começaram a ser executadas nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura, desenvolvimento social, turismo, geração de emprego e renda, entre outras. São 286 ações dentre as quais o governo do Estado já entregou 52. Outras 34 ações estão em andamento. As demais serão realizadas ao longo dos quatro anos de gestão.

A participação social é um direito e um dever de cada cidadão acreano que deseja contribuir ativamente para a construção do Acre como uma terra de oportunidades, socialmente justa e ambientalmente sustentável.