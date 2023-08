Concurso para tutor do Ieptec tem vagas em 7 cidades do Acre

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), publicou no Diário Oficial do Acre (DOE) desta sexta-feira, 11, a abertura de processo seletivo para formação de cadastro de reserva para candidatos a vagas de professor-tutor (bolsista/horista).

Os profissionais selecionados atuarão com mediação em sala de aula, em cursos ofertados nos centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cepts) da Rede Ieptec, nos municípios de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Tarauacá.

Os requisitos básicos para participar, a depender da área pretendida, são: ter concluído o ensino fundamental ou o ensino médio, ou técnico, ou ainda o ensino superior.

O processo seletivo contempla profissionais das seguintes áreas: Administração e Negócios; Informática; Gastronomia; Estética; Panificação; Corte e Costura; Cabeleireiro; Barbearia; Refrigeração e Climatização (Ar-condicionado); Manicure e Pedicure.

Quanto à remuneração, o professor-tutor com formação superior receberá R$ 35,00 (hora/aula); o professor-tutor com formação técnica receberá R$ 32,00 (hora/aula); o professor-tutor com nível médio ou fundamental vai receber R$ 25,00 (hora/aula).

A seleção acontecerá em duas etapas: análise das condições de elegibilidade das inscrições, de caráter eliminatório; e análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições estão abertas, devendo ser realizadas nos dias 11, 14 e 15 de agosto de 2023, apenas de forma presencial.

Para saber os locais de inscrição, o candidato deve acessar o edital que, além de publicado no DOE do dia 11/08/23, está disponível no portal do Ieptec. Na plataforma também estão a ficha de inscrição e demais anexos para preenchimento. Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar e-mail para: [email protected].