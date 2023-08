HOSPITAL DE MÂNCIO LIMA um novo tempo da saúde no Vale do Juruá

O governo do Estado está transformando a saúde pública do município de Mâncio Lima com investimentos que têm cuidado e salvado vidas. Por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho celebrou mais importantes avanços: os exames laboratoriais e de raio-x passaram a ser ofertados 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Hospital de Mâncio Lima vive novo momento após investimentos do governo do Estado. Foto: Pedro Devani/Secom

A expansão do serviço de radiologia e dos serviços laboratoriais, que eram ofertados somente pelo período diurno, é um compromisso que visa humanizar os serviços à população. Como consequência, o Hospital de Mâncio Lima avança na eficiência do atendimento e dá um salto na qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Para a biomédica Laura Cristina a realização de exames laboratoriais 24 horas por dia é um grande avanço. “Já no primeiro dia, diagnosticamos, através de exame realizado pela madrugada, que uma paciente estava infartando”, disse. A unidade hospitalar conta com um aparelho ultramoderno que realiza 32 tipos de exames, como o que identifica o infarto.

A ampliação do atendimento também foi comemorada por Bruna Reis, responsável técnica do setor de radiologia. “Hoje comemoramos uma ampla qualidade do serviço, que facilita no diagnóstico do paciente”, contou. O hospital de Mâncio Lima deixou de ofertar exames de raio-x por 12 anos e na gestão do governador Gladson Cameli o serviço foi restabelecido e ampliado.

“Nós conseguimos habilitar mais dois serviços que serão ofertados 24 horas que é o raio-x e os exames laboratoriais. O nosso hospital vive um novo momento e isso vem se convertendo em benefícios à população. Vemos o compromisso do governo do Estado e da Secretaria de Estado de Saúde através dessas ações”, relatou Hélio Bentes, diretor-geral do Hospital de Mâncio Lima.