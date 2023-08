O governo do Estado publicou na noite desta sexta-feira, 4, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), a troca no comando do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Para ocupar o cargo máximo da instituição, o governador Gladson Cameli nomeou o policial penal Alexandre Nascimento de Souza.

O novo presidente está no quadro do instituto desde 2011, é formado em Segurança Pública, tem Extensão Universitária na modalidade de Difusão: Segurança Multidimensional nas Fronteiras pela Universidade de São Paulo, cursa MBA Executivo em Gestão e Governança em Segurança Pública e Redes de Computadores.

Além disso, com um perfil técnico, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), já atuou no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), como coordenador de Videomonitoramento e agente de inteligência.

A mudança ocorre após os graves episódios no Presídio Francisco Amaro, em que agentes ficaram feridos e cinco presos foram mortos durante uma rebelião recente.