Na sétima noite de celebração da Expoacre 2023, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher (Semulher), promoveu a noite da mulher indígena no Parque de Exposições.

A música é uma rica maneira de expressão e destaque da diversa cultura indígena. Foto: Diego Gurgel/Secom.

A ação busca valorizar a identidade das mulheres indígenas do estado do Acre com atividades de exposição de artesanatos, apresentações culturais e oficina de grafismo indígena.

Valdenira Huni Kuin faz parte da divisão das mulheres indígenas da Semulher e fala sobre o prazer em promover políticas públicas indígenas na maior feira do Acre: “É satisfatório ter um governo preocupado e voltado em discutir a cidadania indígena. Um espaço onde abraçamos e exaltamos a nossa identidade, fortalecendo e mostrando a cultura diversa”.

Ela também destaca: “O Acre é culturalmente rico, principalmente quando se fala sobre o valor da população indígena, muitas vezes atraindo a atenção de estrangeiros, que se locomovem de países como Japão e Estados Unidos para conhecer a nossa perspectiva. Porém, muitos acreanos vivem na região e não conhecem a história do estado e do potencial de nosso povo”.

A titular da pasta, Márdhia El-Shawwa, destaca: “Durante todas as noites da Expoacre 2023, a Semulher tem se voltado para homenagear e exaltar todas as mulheres. Por meio desta representatividade, mostramos que o governo está presente e consciente em atender todas as acreanas”.

A secretária de Estado ainda afirma: “Além de entretenimento e agronegócios, a feira também é oportuna para a exaltação de políticas públicas. Montamos um pedacinho da Secretaria aqui dentro, com os atendimentos multidisciplinares do ônibus lilás, com serviços de assistência social, aconselhamentos psicológicos e jurídicos”.