Um grande show pirotécnico marcou a abertura do Rodeio, durante a sexta noite da Expoacre. A arena do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, ficou lotada por milhares de pessoas, que vibraram com o espetáculo, nesta quinta-feira, 3.

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza abriram, oficialmente, a competição de montaria em touros, que segue até o próximo domingo, 6.

“Aqui está a prova de que a Expoacre deste ano será a maior de todos os tempos. Depois de sairmos de um período difícil, que foi a pandemia, é muito gratificante ver essa multidão prestigiando esta linda festa. O povo atendeu o nosso chamado e o evento está sendo um sucesso total”, afirmou o governante.

“Como é bonito ver tantas pessoas reunidas e animadas para ver o rodeio. Aqui está o resultado de um trabalho sério e de muita dedicação do governo e instituições parcerias”, observou Mailza.

Mais investimentos no Rodeio da Expoacre

Rodeio será realizado até o domingo, 6. Foto: José Caminha/Secom

O rodeio é uma das atrações mais aguardadas e prestigiadas da maior feira de negócios e entretenimento do Acre. Neste ano, o governo do Estado realizou novos investimentos para aprimorar a estrutura da arena.

“Todo o entorno do espaço foi calçado com tijolos, evitando que as pessoas sofram com poeira e lama. Também aumentamos de três para quatro dias a duração do rodeio, bem como a capacidade das arquibancadas, possibilitando que mais gente acompanhe o rodeio com conforto e segurança”, destacou Alysson Bestene, secretário de Governo e coordenador-geral da Expoacre 2023.

Neste ano, 37 competidores do Acre, Amazonas e Rondônia disputam o título de campeão do Rodeio e uma moto zero quilômetro como premiação. Os peões que ficarem em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar receberão, respectivamente, R$ 6 mil, R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil.