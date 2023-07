A maior feira de negócios do Acre que acontece de 29 de julho a 9 de agosto, está com forte presença do cooperativismo na edição deste ano. Cooperativas dos ramos da Agricultura Familiar e Extrativismo, de Saúde, Crédito e de Trabalho estão expondo seus produtos, serviços e fazendo negócios na Expoacre 2023.

Com presença já tradicional na Expoacre, a Coopermóveis está no Espaço da Indústria, expondo o melhor da movelaria produzida no Acre.

Do mesmo modo, a Cooperacre levou para o Espaço da Indústria produtos como a castanha do Brasil, palmito, polpa de frutas.

No espaço destinado à Agricultura Familiar, diversas cooperativas que produzem hortaliças, verduras, frutas estão apresentando e comercializando sua produção.

Novidade

A novidade deste ano é o espaço compartilhado pelas cooperativas de saúde e de crédito. Unimed, Uniodonto, Sicoob Uni Acre e Sicoob Credisul estão em um estande localizado nas proximidades do Tatersal, onde os visitantes da feira podem conhecer os produtos e serviços, acessar informações sobre preços de planos de saúde, aferir a pressão arterial, fazer exames rápidos de glicemia, entre outros.

As cooperativas de crédito Sicoob Uni Acre e Sicoob Credisul trouxeram sua cartela de produtos e serviços para apresentar aos visitantes, sobretudo aqueles relacionados ao crédito rural, como financiamentos para aquisição de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas, entre outros.

Catar recolhe material reciclável

Já a Cooperativa Catar está fazendo o trabalho de recolhimento de resíduos e matérias recicláveis produzidos na feira, somente na primeira noite de Expoacre os 16 catadores recolheram 15 bags de latas, garrafas pets e plásticos em geral.

