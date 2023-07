Seleção de conselheiros tutelares: prova de conhecidos dia 6/8

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) comunica que a prova de aferição de conhecimentos do Processo de Escolha para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028 do Município de Rio Branc0, será transferida para a 6 de agosto de 2023, das 9hs às 12h, em local ainda a ser confirmado, devido à necessidade da transferência.

A decisão se deu pelo Resolução nº 231 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), de 28 de dezembro de 2022, que altera a Resolução no

170, de 10 de dezembro de 2014 para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar.