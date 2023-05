O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (30) que um grande problema deverá ser enfrentado no Vale do Juruá, uma vez que a empresa Vinci, gestora dos aeroportos do Acre, não conseguiu entender algumas situações e, por obrigações contratuais, precisa fazer reparos na pista do aeroporto de Cruzeiro do Sul. O problema é a forma como estão anunciando o trabalho de recuperação da pista, que segundo ele é a melhor do Acre.

O início dos trabalhos está marcado para 26 de junho, e o aeroporto será fechado por três meses, no horário diurno. “A demanda que temos é da aviação regional. Toda a aviação do Amazonas naquela região tem o aeroporto de Cruzeiro do Sul como base”, disse.

Se fechar a pista às 8h30 da manhã vários dias terá impossibilidade de decolar algum voo e não é possível pousar após 18 horas. “É preciso abrir uma janela para as operações durante a tarde ou o contrário, abrindo pela parte da manhã. Caso contrário teremos problemas graves, pois no verão a navegação nos rios fica inviável”, relatou.

