Assinada O.S. para reconstrução da BR364 até Cruzeiro do Sul

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta terça-feira, 30, em Brasília (DF), a ordem de serviço para a recuperação emergencial de dois trechos da BR-364, a principal rodovia federal que interliga o Acre às demais regiões do país. Com investimento de R$ 175 milhões, a obra está sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Os lotes que receberão as melhorias somam 115,5 quilômetros de extensão. O primeiro deles compreende o trecho de Rio Branco ao Riozinho Andirá (53,5 km), no Bujari, e outro será do Rio Gregório, em Tarauacá, ao Rio Liberdade (62 km), em Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga, e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues, Manoel Moraes, Nicolau Júnior e Pedro Longo acompanharam o ato por videoconferência, diretamente de Cruzeiro do Sul.

O gestor comemorou o investimento e todo o apoio que o estado tem recebido do governo federal. “Não tenho dúvidas que esta é uma grande vitória para o Acre. A população aguardava com muita expectativa por esta obra, que será iniciada neste verão. Aproveito para agradecer a ajuda que o presidente Lula tem dado aos acreanos”, afirmou.

De acordo com Renan Filho, somente este ano, o governo federal destinará R$ 293 milhões para a recuperação dos trechos mais críticos da BR-364. Na oportunidade, o ministro assegurou ainda a disponibilidade de recursos para a reconstrução da estrada, assim como a construção da ponte sobre o Rio Juruá, em Rodrigues Alves.

“O projeto de reconstrução da rodovia entre Sena Madureira e o Rio Liberdade está bastante adiantado. A nossa expectativa é que as obras sejam iniciadas em 2024. Já em relação à ponte de Rodrigues Alves, o projeto do Dnit está bem avançado e esperamos colocar essa obra para licitação já no próximo ano”, explicou.

O presidente da Aleac destacou a relevância social e econômica da rodovia para o Acre. “A BR-364 liga o nosso estado de ponta a ponta. É imprescindível que esta estrada permaneça aberta e em boas condições de trafegabilidade durante todos os meses do ano”, pontuou.

Segundo o superintendente regional do Dnit, Carlos Moraes, o trabalho que será executado trará avanços significativos na BR-364. “A rodovia passa a viver novos dias de esperança e esse investimento nos permitirá melhorar e muito as condições do pavimento”, comentou.