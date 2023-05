Câmara divulga selecionados para 18ª edição do Câmara Mirim

A Câmara dos Deputados divulgou os nomes dos educadores selecionados para participar da 18ª edição do Câmara Mirim nas modalidades Novos Educadores – aqueles que nunca participaram do evento – e Educadores Parceiros – aqueles que já participaram de edições anteriores.

Os professores foram escolhidos entre dezenas de inscritos que enviaram redações sobre o tema: “Como a educação para a democracia pode colaborar para que atos violentos como os de 8 de janeiro não aconteçam mais?”. Os nomes selecionados são os seguintes:

Novos Educadores

• Adriane Sasse (Câmara Mirim de Blumenau/SC)

• Deise Aparecida Bernardo Chagas (Escola Municipal Petrina de Freitas Campos – Ibirité/MG)

• Jean Lucas Konkol (Câmara de Vereadores de Schroeder/SC)

• José Eduardo Moreira do Nascimento (Escola Municipal Nossa Senhora Rainha dos Anjos – Petrolina/PE)

• Maryanne de Oliveira Vilaça (Escola Municipal Maria José Campos Dias – Ibirité/MG)

• Rafaela Cristina da Silva Barbosa (Escola Municipal Santa Terezinha – Petrolina/PE)

Educadores Parceiros

• Arthur Gustavo Delmonego (Câmara Municipal de Vereadores de Guaramirim/SC)

• Juliana Filippe (Câmara de Vereadores de Joinville/SC)

• Marilia Cibeli Pires Navarqui (Claretiano Colégio – Rio Claro/SP)

• Yolanda Bezerra de Andrade (PEI EE “Professora Antônia Lucchesi” – Sorocaba/SP)

Câmara Mirim

O Câmara Mirim é um programa de educação política no qual estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental vivem a experiência de simular a atuação parlamentar, realizando atividades que vão desde a elaboração de um projeto de lei até o debate das propostas em comissão e a sua votação em Plenário.

Mais informações podem ser obtidas no Plenarinho, portal infantojuvenil da Câmara dos Deputados.