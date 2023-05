Assessoria de Comunicação da PMAC—-

Durante o serviço operacional deste sábado, 20, equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam dois foragidos da justiça, um autor de tentativa homicídio e recuperou um veículo roubado. As ocorrências se deram em Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard.

O primeiro fato ocorreu durante a Operação “Trânsito Seguro”, onde militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) prenderam dois foragidos da justiça. O fato ocorreu no bairro Volta Seca, após abordagem a um veículo.

A segunda ocorrência se deu em Sena Madureira. Uma guarnição foi acionada via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) para atendimento de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local a equipe se deparou com a vítima ferida e diante das informações conseguiu prender o suposto autor e apreender a faca utilizada no crime.

O último fato ocorreu no Ramal Campo Grande, em Senador Guiomard. A equipe policial se encontrava na Barreira Policial, quando foi informada a respeito de um veículo que estaria abandonado no citado ramal.

Diante da informação, os militares imediatamente se deslocaram ao endereço e encontraram uma Fiat/Strada que havia sido roubado na quarta-feira, 17, junto com uma Ford Ranger, que também foi recuperada pela PM.