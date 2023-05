Eleições em Rio Branco: pesquisa mostra Alexandre liderando e Tião Bocalom em 2o; veja

Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de votação em primeiro turno das eleições no Brasil. O brasileiro escolherá candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por Lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório (mesmo quem perdeu o título pode votar). Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Domingo, 07 de outubro de 2018, dia de votação em primeiro turno das eleições no Brasil. O brasileiro escolherá candidatos para os cargos de deputado federal, deputado estadual (distrital), senador (duas vagas), governador e presidente. É preciso levar um documento oficial de identificação com foto. Pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, certificado de reservista, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por Lei. Levar o título de eleitor é recomendável, mas não obrigatório (mesmo quem perdeu o título pode votar). Zona eleitoral 15, Centro de Ensino Fundamental 15 - Taguatinga/DF. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Faltando pouco mais de 1 ano e cinco meses para as eleições de 2024, o Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou neste domingo, 21, os números das intenções de votos para a disputa eleitoral pela prefeitura de Rio Branco. Na votação estimulada, onde os nomes dos candidatos são expostos ao eleitor, Marcus apare na frente com 59,50%, seguido por Bocalom com 11,17%. Minoru marcou 8%, Jarude tem 6,17% e Jenilson tem 3,67%. Já Michele e Alysson ficaram com 1,83% e 1,50%, respectivamente. Brancos e nulos marcou 1,83% e não sabe ou não responderam registrou 6,33%.

Já na simulação espontânea, onde nenhum nome é exposto ao eleitor, o nome do ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre (Sem Partido) aparece liderando com 40,67%. Na segunda colocação aparece o atual prefeito da cidade, Tião Bocalom (Progressistas) com 7,50%, seguido pelo ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara com 3,33% e o deputado estadual Emerson Jarude (MDB) com 3,17%. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) registrou 1,33%, seguido pela deputada Michele Melo (PDT) com 1%. O atual secretário de governo, Alysson Bestene, marcou apenas 0,33% e outros candidatos registraram 0,17%. Branco e nulos marcaram 1,83% e não sabem ou não responderam registraram 40,67%.

Já com relação à rejeição, onde o eleitor opina sobre em quem ele não votaria de jeito nenhum, 43,50% dos entrevistados citaram Bocalom, 9,83% escolheram Michele, 8,83% opinaram em Alysson e 7,67% falaram em Marcus. Minoru, Jarude e Jenilson registraram 5,83%, 4,67% e 3,67%, respectivamente, sobre rejeição. Não sabem ou não responderam marcou 16%.

A pesquisa ouviu 600 pessoas em Rio Branco entre os dias 16 e 18 de maio e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.