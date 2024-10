Veterinária viraliza com cena de pet caindo no sono para cirurgia; veja vídeo

O golden retriever caiu no sono para fazer a cirurgia de castração | Bnews - Divulgação Reprodução// TikTok @nataliazupelli

Natalia Zup é uma médica-veterinária que compartilha com seus seguidores do TikTok sua rotina na profissão e uma cena que terminou viralizando foi a de um cachorro da raça golden retriever caindo no sono para fazer a cirurgia de castração.

O vídeo, postado na última quinta-feira (10), mostra o cãozinho sentado em uma maca, sendo preparado não só por Natalia, mas por outros veterinários, enquanto recebia carinho de ambos.

Até que um momento, o pet caiu em cima da médica, se entregando ao sono da anestesia. Natalia, com cuidado, o ajeitou na maca para cirurgia, enquanto ele finalmente caiu no sono.

A postagem já conta com mais de 250 mil curtidas e com quase dois mil comentários. “Ele escorrendo na mesa tipo: gente, o que que tá acontecendo!”, brincou uma seguidora. “Será que eles ficam assustados achando que estão passando mal??”, questionou outra internauta.

Fonte: BNEWS