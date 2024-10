Surpresa! Cachorro choca veterinária ao expelir bolinhas coloridas; assista

A veterinária Bailey Harmon, que atende na clínica de pronto-socorro Animal Urgent Care, em Arvada, no Colorado (EUA), se deparou com uma cena totalmente inusitada ao atender um cachorro que expelia bolinhas coloridas em vez de fezes.

No vídeo compartilhado no Tik Tok, o cachorro apareceu agachado enquanto evacuava centenas de bolinhas. Acontece que o animal engoliu um pacote de Orbeez, bolas que se expandem ao entrar em contato com água.

“Apenas mais um dia na emergência veterinária”, desabafou a profissional na legenda da publicação.

Após a repercussão do registro, a veterinária explicou como estava o animal. “Acidentes acontecem e os cães são rápidos! Ele precisou de uma cirurgia para remover o restante, mas está se recuperando. Ele está abaixo do peso, mas pelo que entendi foi resgatado recentemente”, destacou.

O momento surpreendeu os internautas e viralizou na web, atingindo 8,7 milhões de curtidas e 114,5 milhões de visualizações. “As memórias dos divertidamente dele indo embora”, “Eu como veterinária estou chocada” e “Cachorro: tchau memórias”, declararam nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS