obras públicas geram mais de 2,3 mil postos de trabalho no Acre

O Governo do Estado trabalha em todas as regiões do Acre. Importantes obras de infraestrutura em execução vão reforçar os serviços oferecidos à população, proporcionar mais qualidade de vida e contribuir com a economia local, por meio da geração de postos de trabalho e renda.

Somente a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) realiza uma série de intervenções, que juntas somam R$ 35,7 milhões e contribuem com a criação de 2.363 postos de trabalho diretos e indiretos, em reformas e construções de prédios, urbanização, pavimentação de ruas, serviços de drenagem e sistemas de abastecimento de água tratada.

Em Rio Branco, o antigo porto fluvial do bairro Cadeia Velha está sendo revitalizado. A nova estrutura contará com fábrica de gelo, câmara frigorífica, espaço de produção e beneficiamento de pescado, auditório e salas administrativas. Com investimento na ordem de R$ 1 milhão, quando estiver pronto, o local será a sede da Colônia de Pescadores da capital pelos próximos 20 anos e deve beneficiar mais de mil associados.

As obras de reforma do Hospital da Criança também avançam. Os reparos contemplam toda a estrutura da unidade especializada de saúde, como a troca da cobertura e piso, novas redes elétrica e hidrossanitária, pintura e readequação de espaços. A expectativa é de que as benfeitorias sejam concluídas no segundo semestre deste ano.

Ainda em Rio Branco, a Seop trabalha na canalização de córregos e saneamento integrado nos bairros Ouricuri e Placas e na reforma do Hospital do Câncer, além de realizar os ajustes finais para a entrega do Museu dos Povos Acreanos e de uma creche na Baixada da Sobral.

No interior, a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, segue para a fase de finalização. As obras já estão 55% concluídas. A futura unidade de referência em saúde na regional do Purus será sete vezes maior que a estrutura existente, saindo dos atuais mil metros quadrados de área construída para sete mil metros quadrados.

Com investimento de R$ 13,7 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e de emendas parlamentares, o moderno prédio de dois pavimentos contará com 50 leitos de enfermaria, sala de estabilização de pacientes, posto de enfermagem, laboratório, raio-x, ultrassonografia, consultórios médicos, setor administrativo e estacionamento, entre outros espaços.

“Sena Madureira é referência de atendimento hospitalar para os municípios adjacentes. Vale ressaltar que, além do prédio, todos os equipamentos já estão garantidos. A expectativa é de que a unidade fique pronta nos próximos 180 dias”, informou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Na terceira maior cidade acreana, o governo já concluiu e entregou as reformas da Rádio Difusora AM e Aldeia FM e do terminal rodoviário. Juntos, os investimentos somam R$ 966,9 mil.

No Vale do Juruá, a construção da Casa da Mulher Brasileira, em Cruzeiro do Sul, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e a primeira etapa de urbanização da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, são as principais obras públicas do governo acreano na região.

O Estado também executa a construção do Centro Administrativo de Brasileia, a reforma da Unidade Mista de Saúde Ana Nery, no distrito de Vila Campinas, em Plácido de Castro, a pavimentação de ruas em Senador Guiomard e Porto Acre, e a implementação de sistemas de abastecimento água na zona rural de Capixaba.

“Todas as nossas obras estão dentro do cronograma estabelecido e, por determinação do governador Gladson Cameli, estamos reforçando a fiscalização, para que os trabalhos sejam realizados com qualidade. Muitos outros projetos estão em andamento e, em breve, estaremos dando novas ordens de serviço ao longo do ano”, relatou Glauber Mappes, gestor da Seop.

Construção das pontes de Sena Madureira e Xapuri avançam

Compromisso do governador Gladson Cameli com a população senamadureirense, a construção da nova ponte sobre o Rio Iaco é uma realidade. Iniciada em março de 2022, 60% da estrutura já está erguida e a previsão é de que a obra seja concluída até dezembro deste ano. Atualmente, os trabalhos se concentram na produção das vigas de concreto.

Construção da segunda ponte sobre o Rio Iaco avança. Obra já alcançou 60% de execução. Foto: Marcos Vicentti/Secom.

O empreendimento público tem contribuído com o aquecimento da economia local. Foram criados cerca de 120 postos de trabalho diretos e indiretos, como é o caso de Sebastião Rocha, que presta serviço na obra há dez meses e, na época da contratação, estava desempregado.

“Comecei ajudando na produção de concreto e, logo depois, fui transferido para cuidar da portaria. Esse trabalho está sendo muito bom para mim. A empresa paga a gente sem atraso e é daqui que eu tiro o sustento da minha família”, explica.

Até o momento, a ponte já consumiu 240 toneladas de aço e 1,2 mil metros cúbicos de concreto. Ao todo, o futuro complexo viário, que ligará a comunidade do Segundo Distrito ao centro de Sena Madureira, terá 232 metros de extensão, incluindo os acessos.

Na última quarta-feira, 17, o governador Gladson Cameli esteve no local e comemorou o avanço da maior obra do estado no município de 46,5 mil habitantes. “É a realização de um sonho para os moradores de Sena Madureira, principalmente os do Segundo Distrito. Essa ponte vai facilitar a vida de milhares de pessoas e contribuir com o desenvolvimento da cidade”, disse.

Recentemente, o governador Gladson Cameli vistoriou, ao lado do prefeito Mazinho Serafim, o canteiro de obras e lembrou que a ponte é a realização de um antigo sonho da população senamadureirense. Foto: Marcos Vicentti/Secom.

Em Xapuri, o governo executa uma obra histórica, que é aguardada há mais de meio século pela população. A ponte que vai tirar o bairro Sibéria do isolamento terrestre ganha forma às margens do Rio Acre. Com a força de trabalho de 30 operários, a estrutura de 363,8 metros está na fase de final dos blocos das fundações e execução dos pilares de sustentação.

A construção das duas pontes está sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre). No total, os investimentos somam R$ 85,8 milhões.