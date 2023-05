Em ano eleitoral, LDO de Bocalom promete investir R$1 bilhão

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, encaminhou na manhã desta segunda-feira (15), o Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2024.

O prefeito salientou que a população rio-branquense pode esperar o lançamento de muitas obras ainda este ano e enfatizou o aumento na geração de emprego na área da construção civil para os próximos meses.

“A LDO diz o que pretendemos fazer e como faremos, então nós estamos encaminhando hoje para a Câmara Municipal e não tenho dúvida que, deste ano para o ano que vem, serão muitos investimentos e muitas obras próximas a R$ 1 bilhão, isso significa que vamos gerar muito emprego, que sempre foi o projeto que defendi, produzir para empregar”, disse.

A secretária municipal de Planejamento (Seplan), Neiva Tessinari, explicou que a partir de julho as ações serão intensificadas com foco na execução. A previsão é que em 2024 todas as ações da gestão já estejam em prática ou finalizadas.

“Esse é um dos documentos norteadores da gestão, primeiro LDO, depois o PPA e por último a LOA. Então nós, estamos encaminhando oficialmente para a Câmara de Vereadores a LDO de 2024, onde constam todas as ações, programas e metas da gestão Tião Bocalom” esclareceu.