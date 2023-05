Dois grandes arraiais foram realizados nesse fim de semana com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, por meio dos editais da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), um na Praça Primavera, no conjunto Manoel Julião, e outro na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova.

Nos dois eventos um grande público foi prestigiar a festa. Além de quadrilhas juninas teve comida típica da região, bingo, brincadeiras para a criançada e muita diversão.

“A gente está tendo várias opções de comidas, os bingos. É uma festa para a comunidade mesmo e para os bairros adjacentes”, disse o coordenado do arraial do Manoel Julião, Júnior Mônaco.

O nono Arrocha Malucos por Quadrilha ocorreu na Praça da Juventude. Houve, ainda, a apresentação de grupos de dança. Sete quadrilhas se apresentaram para o público nos três dias de festa.

Quadrilha Junina Manguaça

Quadrilha Junina C.L. na Roça

Quadrilha Junina Matutos na Roça

Quadrilha Junina Sassaricando na Roça

Quadrilha Junina Assanhados na Roça

Quadrilha Junina Explode Coração

Quadrilha Junina Malucos na Roça

O presidente da FGB, Anderson Nascimento, ressaltou que o prefeito Tião Bocalom tem dado todo apoio para que ações culturais como essas alcancem total sucesso. Para o coordenador-geral da Junina Malucos da Roça Bismarque da Costa, o evento é como se fosse uma espécie de esquenta para os quadrilheiros.

“É um pré-junino. A gente oferece esse evento para todas as quadrilhas juninas de Rio Branco e do interior do estado do Acre. É como se fosse um esquenta, só que um pouco mais forte”, explica Costa.

“A expectativa sempre é renovada. Toda vez que a gente dança é um momento diferente e uma coisa gostosa, e abrange o São João”, finalizou o coordenado da Junina Manguaça, Otálicio Almeida.