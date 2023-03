Aleac intensifica apoio às famílias vítimas das cheias no Acre

Os deputados estaduais se reuniram nesta terça-feira (28), com o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni, para discutir as medidas de apoio que serão realizadas pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para amparar as famílias desabrigadas em decorrência da enxurrada que atingiu vários municípios acreanos. Como pacote das ações, em parceria com a Assistência Técnica Social do Estado, a Aleac fará a doação de R$ 522 mil para a compra de 3 mil colchões que serão entregues às famílias atingidas pela cheia.

Vale destacar que a Aleac iniciou na última sexta-feira (24), uma campanha para ajudar as vítimas das enxurradas. Todos os produtos arrecadados como roupas, alimentos, material de limpeza e água, serão entregues ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil. Os deputados estaduais através da Mesa Diretora da Casa, também fizeram a doação de 2 mil fardos de água.

O presidente do parlamento acreano, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), frisou que as ações serão realizadas com recursos próprios da Aleac, uma vez que a Casa Legislativa não obteve aumento no repasse de recursos ano passado.

“Neste primeiro momento a prioridade é levar segurança para as famílias desabrigadas, pois é o período mais sensível desta calamidade, que requer a união de todos. Faremos tudo que for possível com recurso próprio da Casa. Com a união do Setor Administrativo e da Secretaria Executiva, vamos enxugar as despesas e faremos sim a nossa parte. Esta é nossa missão: acolher e abraçar aqueles que mais precisam”, enfatizou o presidente do deputado Luiz Gonzaga.

O primeiro secretário do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), ressaltou a importância da Aleac em ser atuante nesse momento de calamidade.

“Nosso Estado está passando por um momento de calamidade e nós, enquanto Poder Legislativo, estamos fazendo nossa parte, estamos juntos do governo dando a nossa contribuição. Todos os deputados estaduais estão envolvidos. Tenho certeza que esses colchões serão muito bem-vindos, até quarta-feira dessa semana eles serão distribuídos”, frisou.

Nicolau Júnior, informou, que os servidores do legislativo acreano, efetivos e comissionados, que foram atingidos pela cheia poderão contar com a antecipação de 50% do 13º salário e das férias. “Temos muitos servidores que foram atingidos pela enxurrada e nós não poderíamos deixar de ajudar neste momento difícil. A Mesa Diretora se reuniu e decidiu pela antecipação do décimo terceiro salário e das férias. Toda ajuda é bem-vinda neste momento”, frisou o progressista.

A Assembleia Legislativa do Acre também assumirá na tarde desta terça-feira, a coordenação do abrigo instalado na escola Zuleide Pereira de Souza, localizada na Vila Acre.