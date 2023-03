Não esqueça: SEE tem concurso para 4.446 vagas; veja o edital

O governo do Estado do Acre publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 24, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), edital de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva, objetivando a contratação temporária de Professor, para atuação na Rede Pública Estadual de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). Serão 4.466 vagas divididas por área de atuação, cargo e localidade.

As inscrições serão realizadas no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC): www.ibfc.org.br. Das 8h às 12h e das 14h às 17h (horário local da cidade de Rio Branco/AC). Quanto ao valor da inscrição, será de R$ 60,00 para os cargos de Nível Médio e de R$ 80,00 para os cargos de Nível Superior.

As vagas para professor de ensino regular de 25 horas, são:

● PROFESSOR PNS-P2 – PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR

● PROFESSOR PNS-P2 – ARTE

● PROFESSOR PNS-P2 – BIOLOGIA/CIÊNCIAS

● PROFESSOR PNS-P2 – EDUCAÇÃO FÍSICA

● PROFESSOR PNS-P2 – FILOSOFIA

● PROFESSOR PNS-P2 – FÍSICA

● PROFESSOR PNS-P2 – GEOGRAFIA

● PROFESSOR PNS-P2 – HISTÓRIA

● PROFESSOR PNS-P2 – LÍNGUA ESPANHOLA

● PROFESSOR PNS-P2 – LÍNGUA INGLESA

● PROFESSOR PNS-P2 – LÍNGUA PORTUGUESA

● PROFESSOR PNS-P2 – MATEMÁTICA

● PROFESSOR PNS-P2 – QUÍMICA

● PROFESSOR PNS-P2 – SOCIOLOGIA

Com vencimentos de R$ 2.736,50 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) e vagas existentes para pessoas com deficiência, assegurando o percentual de 5% (cinco por cento).

A Prova Objetiva será realizada nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto à Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do número (68) 3213–2331, e junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do endereço eletrônico [email protected]

Para consultar o edital, acesse o link:

Edital PSS SEE