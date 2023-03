os últimos dias, fortes chuvas atingiram a região Norte do Brasil, causando inundações e enchentes e deixando milhares de pessoas desabrigadas. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é um dos órgãos do Governo que estão apoiando no acolhimento destas famílias e prestando auxílios que vão da retirada de famílias que estão em áreas de risco a transporte de materiais, comida e materiais de higiene.

A Estação Ecológica Rio Acre, localizada no município de Assis Brasil (AC), iniciou as ações de apoio na última sexta-feira (24). Por lá, a gestão da unidade é uma das integrantes de uma força-tarefa que reúne prefeituras municipais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Governo do Estado e demais parceiros. Eles contaram ainda com o apoio de servidores do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) Tarauacá na retirada das famílias de áreas mais sensíveis às enchentes dos rio Acre, além do acolhimento e distribuição de alimentação para cerca de quarenta famílias.

O NGI Chico Mendes também compõe esta frente de apoio às famílias. Em Rio Branco, os servidores realizaram o transporte de doações como alimentos, produtos de higiene pessoal, colchões e roupas e a locomoção de famílias que precisaram sair de seus bairros. No município de Brasiléia, o ICMBio transportou 11 famílias atingidas pelas cheias do Rio Acre. Ontem (25), o ICMBio integrou a União Solidária numa ação de transporte de donativos por meio terrestre e fluvial. Durante dois dias, foram fornecidos 200 fardos de água mineral, 600 marmitas, 50 kg de ração, 500 pães, 10 pacotes de fraldas e 100 kits de roupas. Ao todo, o ICMBio auxiliou mais de 120 famílias.

Além destas unidades, o ICMBio mobilizou estrutura ligada à Coordenação Regional de Manaus, no Amazonas e acionou sua Divisão de Emergências Ambientais (DEA), que também atuou no socorro às famílias no litoral paulista, no mês passado.

Visita da Ministra

A Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, ao lado do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, compareceu às capitais Rio Branco (AC) e Manaus (AM) neste domingo (26). Os Ministros garantiram recursos para os municípios atingidos pelas fortes chuvas. Em sua fala, Marina destacou a agilidade de resposta dos órgãos na adoção de medidas emergenciais, mas lembrou a necessidade de planos de médio e longo prazo para evitar situações como estas. De acordo com a Ministra, chuvas com esta intensidade e volume são consequências de mudanças do clima e degradação ambiental. Marina alertou que não há cota de cheias que deem vazão a este tipo de chuva e que os rios e igarapés estão assoreados, agravando a situação. “Por isso é necessário um plano de prevenção dos efeitos extremos das mudanças do clima e isso só é possível com parceria entre os governos municipais, estaduais e federal”, enfatizou a Ministra.