A Procuradoria-Geral do Estado do Acre =realizou em sua sede, a cerimônia de posse do 7º Concurso Público promovido pela instituição. Lucas Bonifácio, bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, foi o único empossado.

Estiveram presentes o procurador-geral da PGE, Marcos Motta, o procurador-geral adjunto, Leonardo Cesário, e os procuradores de Estado Thomaz Drumond, Thiago Torres e Alberto Tapeocy.

O procurador-geral deu as boas-vindas e desejou sucesso ao recém-empossado. “Temos a honra de receber o nosso colega Lucas, aprovado no último certame da PGE. A gente trabalha para a população acreana, para que as políticas públicas se concretizem. São muitos os desafios no Acre, mas temos conseguido boas vitórias e com esse reforço esperamos avançar ainda mais”, destaca Marcos.

Com a nomeação, a PGE passa a contar com 47 procuradores em seu quadro. “Temos uma grande necessidade de aumentar o nosso quadro de procuradores, tendo em vista que alguns dos que foram nomeados pediram exoneração por terem sido aprovados em outros concursos”, explica o procurador-geral.

O paraibano Lucas assume o cargo com o desejo de servir à população acreana. “O sentimento que eu tenho é de gratidão. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de assumir este cargo tão importante para a sociedade. Espero estar à altura das expectativas e servir à PGE, ao Estado do Acre e ao povo acreano”, frisa Lucas.

Lucas atuou por seis anos como técnico judiciário da Justiça Federal da Paraíba e, desde 2019, ocupava o cargo efetivo de procurador do Município de Manaus.