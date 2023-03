Grito do Trabalhador Rural: governo prepara grande evento para abril no Bujari

Na Secretaria de Agricultura (Seagri), a elaboração do plano de gestão para os próximos quatro anos teve como ponto de partida o planejamento estratégico realizado de 16 a 18 de março, no auditório do órgão, em Rio Branco, para discutir ações conjuntas com servidores, sindicatos, prefeituras e demais entidades de classe, que levem ao fortalecimento da atividade agrícola com vistas a um desenvolvimento abrangente a todas as regiões acreanas.

O planejamento estratégico prioriza a agricultura como carro chefe e, para tanto, vai definir metas, propostas e implementar ações dentro do compromisso de governo em criar na secretaria um ambiente de casa do produtor, que recebe e direciona o homem do campo a instituições que tratam de questão ambiental, de crédito, seguridade social e demais atendimentos direcionados ao trabalhador rural.

Segundo o gestor da pasta, deputado licenciado José Luíz Tchê, a valorização do homem do campo, o cuidar, melhorar suas realidades como um todo é um compromisso de governo, cujas ações começam a ser efetivadas desde já.

Luiz Tchê destaca o potencial do Estado, com terra fértil, temperada pelo sol em todos os períodos do ano, pela chuva, habitada por homens com tamanha capacidade de trabalho, que podem fazer uso da preservação ambiental para agregar valor à produção sustentável e segura para gerações futuras.

“O compromisso do governo do Estado é melhorar a vida do produtor, cuidar do produtor, criar condições para evitar que seus filhos saiam pra estudar e não voltem mais para casa”, defendeu Tchê, acrescentando que dentro dessa linha de ação já há expectativas para a realização do Grito do Trabalhador Rural, a ser realizado dia 8 de abril, no Bujari.