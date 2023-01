Foi publicado o edital Polícia Militar do Distrito Federal.

Conforme esperado, são ofertadas 2.100 vagas, sendo 700 imediatas e 1.400 em cadastro reserva.

As oportunidades são para o cargo de Soldado, exigindo formação de nível superior e idade máxima de 30 anos (não pode ter completado 31 até a data da inscrição). O salário inicial é de R$ 5.336,96 (enquanto aluno).

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 7 de março a 10 de abril, no site da banca organizadora, Instituto AOCP, ao custo de R$ 85,00. A aplicação da prova é prevista em 21 de maio.

