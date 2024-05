A chapa que o Progressistas quer para concorrer à Prefeitura de Rio Branco

A corrente majoritária dentro do PROGRESSISTA apoia a deputada federal Socorro Neri e propõe uma parceria com o deputado federal Roberto Duarte do Partido Republicano (PR) para ser o vice. O objetivo é quebrar o discurso da direita bolsonarista, liderado pelo senador Márcio Bittar (União Brasil) e pelo atual prefeito Tião Bocalom (PL), que é candidato à reeleição. Essa estratégia poderia unificar os grupos do senador Alan Rick (União Brasil), dos deputados federais coronel Ulysses, Eduardo Veloso e Antônia Lúcia (Republicano). Quanto ao PSDB, os tucanos devem apoiar a chapa em vista do espaço político que já possui dentro do governo de Gladson Cameli descartando nome de Vanda Milani que seria trabalhado para deputada federal em 2026.

. O PP está voltando de onde nunca deveria ter saído!

. No finalzinho do ano passado a chapa puro-sangue Socorro Nery/Alysson Bestene era fortíssima.

. Agora é correr atrás do prejuízo!

. Se a direção do PP pensa que vai desbancar Marcus Alexandre no primeiro turno para disputar com o prefeito Bocalom, está muito equivocada.

. A casa dividida não prospera;

. Bocalom acaba de sair do PP, portanto, a dissidência é dentro do PP e não no MDB.

. Socorro Neri vai disputar votos com Bocalom no primeiro turno; no segundo, é outra conversa.

. A política é um poço de contradição o tempo todo, e de mágoas!

. Com a candidatura de Socorro Neri a prefeita, as chances para o senador Alan Rick em 2026 disputar o governo melhoram.

. Ele já era Neri antes mesmo dela aceitar a disputa!

. Caminhando e cantando/ e seguindo a canção…

. O pré-candidato a prefeito pelo município de Senador Guiomard, Gilson da Funerária (PSD), vem ampliando o arco de alianças com partidos e lideranças políticas com vistas às eleições de 2024.

. Além do PSD do senador Sérgio Petecão o qual ele faz parte, o PODEMOS, PSDB, PT E PV compõem o arco de alianças do bloco de oposição a prefeita Rosana Gomes (PP).

. Lideranças como a ex-deputada federal Vanda Milani, deputados estaduais André da Droga Vale, Clodoaldo, José Afonso, Luís Tchê, Pablo e,

. Ao que consta, a vice-governadora Mailza Assis também participa do projeto político.

. Atenção Vale do Acre!!

. Para alguns prefeitos, é melhor perder agora e ganhar em 2026 do que enterrar a carreira política antes da hora.

. Só lembrando:

. O deputado federal Roberto Duarte teria aceitado compor com Socorro Neri de vice.

. Na verdade, é o melhor nome!

. É ou não é, irmão?!

. Bom dia!