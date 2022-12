O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (6) em sessão na Assembleia Legislativa que são necessárias alterações na Lei de Orçamento Anual (LOA) 2023. O governo deve ser alertado para áreas como cultura e agricultura familiar e principalmente a saúde mental e políticas para mulheres.

“Se não houve atenção do Parlamento, secretários do governo terão dificuldade”, disse, destacando o preconceito que sofrem as pessoas com alguma doença mental.

“O Hospital de Saúde Mental, Hosmac, precisa de uma reforma completa, reestruturação dos serviços”, alertou Zen. “O Hosmac às vezes parece com as antigas colônias de hansenianos, sentido de que eram colocadas lá quase como degredo”, completou.

Na LOA, Zen vê secretarias com R$5 milhões em recursos próprios e mais de R$20 milhões em verbas de convênios. Para ele, tem de ser o contrário: “quem vive de convênio é ong”.

Ele quer reforço em áreas da educação também, com o sistema de avaliação escolar retomado.

