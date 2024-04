Acre é considerado o 12º estado do país com melhor taxa de investimento

Um ranking divulgado pelo Centro de Liderança Política (CLP) como o 12º estado do país com a melhor taxa de investimento entre todos as unidades federativas.

O indicador considera a relação entre o investimento liquidado e a receita corrente líquida e mostra se o estado possui uma gestão fiscal responsável, o que permite investimento público em áreas estratégicas.

Conforme o ranking, o Acre está atrás apenas do Pará e do Tocantins na Região Norte.

O levantamento mostra ainda que a melhor taxa de investimentos do país está em Alagoas, seguido de Mato Grosso e Bahia.

Confira abaixo o ranking completo: