O que causa gastrite? 4 alimentos que ajudam a aliviar a dor e 4 que pioram

Sucos ácidos

Os sucos de abacaxi ou de limão, por exemplo, são ácidos e podem provocar incômodos. Também não é aconselhável tomar líquidos de qualquer natureza durante as refeições. A lógica aqui é simples: o alimento precisa do ácido do estômago para ser digerido. E se jogamos líquido no estômago, este ácido fico mais diluído, o que tornará a digestão mais lenta.

Molho de tomate

Por conta da acidez, também é recomendável comer com moderação.