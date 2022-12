Força-Tarefa no Acre cumpre oito mandados contra faccionados

Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC) cumpriu nesta terça-feira (6/12) oito mandados judiciais, sendo três de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão, com o objetivo de reprimir crimes de integrar organização criminosa. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco.

A investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Pública, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, contou com a participação de 26 policiais no cumprimento dos mandados.

As investigações iniciaram em abril de 2020, quando da deflagração da Operação Partum I, que prendeu dezenas de integrantes da organização criminosa, coletando provas da participação de outras pessoas, as quais são objetos da presente investigação. A partir desta operação, foi possível identificar diversos indivíduos que integram a facção criminosa.

Cerca de 10 kg de entorpecentes foram apreendidos na ação de hoje.

Os envolvidos responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, cujas penas podem chegar a 12 (doze) anos de prisão.