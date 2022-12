Aprendizes Marinheiros: mais de 670 vagas até fevereiro de 2023

A Marinha do Brasil lembra que no período de 30/01/2023 a 12/02/2023, estarão abertas as inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2023) em 2023 .

O Edital estará à disposição dos candidatos na Internet, no endereço www.ingressonamarinha.mar.mil.br .

O Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) será conduzido nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato, inteiramente gratuito e tem duração de um ano letivo realizado em um único período escolar de 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval. Durante esse curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, o Aprendiz-Marinheiro perceberá bolsa-auxílio atinente à sua graduação, no valor total de R$ 1.303,90.

Acesse o edital https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/Edital%20-%20CPAEAM%202023.pdf?id_file=7231