Brasil vence Coreia por 4 a 1 e avança para as quartas da Copa

A Seleção do Brasil está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo 2022. A seleção venceu a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira, 5/12, e avança para a próxima fase da competição. A equipe comandada pelo técnico Tite, dominou as ações durante todo o jogo e conseguiu o resultado já no primeiro tempo.

A partida começa movimentada, com o Brasil pressionando a defesa coreana em busca do gol. Logo aos 7 minutos, Raphinha faz a jogada pela direita, ganha de dois marcadores, e cruza do fundo da área para Vini Júnior abrir o placar.

O goleiro acreano Weverton entrou aos 80 minutos pela 1a vez em um jogo de Copa. Todo o elenco convocado por Tite já entrou em campo neste mundial.