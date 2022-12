A Ouvidoria da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), é um canal de comunicação entre usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), servidores e a unidade hospitalar. Um espaço criado para facilitar as manifestações dos usuários sobre os atendimentos prestados, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos processos e serviços, a partir das demandas recebidas.

Conta com uma atuação pautada na imparcialidade e autonomia, cujo objetivo é encontrar soluções que atendam às demandas dos usuários, por meio da mediação de conflitos. Em 2022 o serviço atendeu um total de 1.500 usuários até o início dos mês de dezembro.

“Estamos sempre em busca de melhores resultados que possam ser alcançados no método de trabalho. Reafirmamos nosso compromisso com os usuários do SUS na busca de soluções efetivas”, ressalta Socorro Lima, chefe da Ouvidoria.

O setor encontra-se atualmente inserido na plataforma digital FALA.BR, sendo este acompanhado pela Controladoria Geral da União (CGU), órgão competente que fiscaliza as ouvidorias. O serviço recebe e conduz sugestões, reclamações e denúncias, além de prestar os devidos esclarecimentos à sociedade.

A Ouvidoria conta com uma ferramenta de atendimento ao público, por meio do WhatsApp institucional. O intuito é garantir comodidade e facilidade na assistência de pacientes que procuram a unidade hospitalar para tirar dúvidas.

“É um meio que garante aos usuários do SUS falar com a nossa Ouvidoria de sua casa ou de onde estiverem, tirando dúvidas referentes a uma consulta na unidade, além de realizar denúncias, sugestões, elogios ou falar sobre outro assunto que desejem esclarecimentos”, afirma Socorro.

Faz parte da metodologia de atendimento: ouvidoria itinerante nas enfermarias, busca ativa, ouvidoria na comunidade, como também visitas permanentes dentro do complexo.