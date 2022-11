Neném fala em sair do Podemos por abandono nas eleições  

O deputado Neném Almeida disse nesta terça-feira (22) que é com tristeza que pede a própria expulsão do Podemos. “Depois da eleição fiquei calado, esperando que o partido explicasse o que aconteceu na eleição comigo”, disse.

“O meu partido aqui no Acre não fez nada do que foi combinado, nos enrolou totalmente. A Nacional repassou R$6 milhões para a Estadual, que tinha combinado desde janeiro com os candidatos e depois que se fechou a janela não se teve mais reunião, ligação…”, disse, criticando a falta de estrutura a qual relegou o Podemos a seus candidatos.

Para Neném, é inadmissível que os votos dos candidatos federais não tenham conseguido ultrapassar os dos estaduais. “Com 6 mil votos me elegeria em quase todos os partidos”, disse. “Saímos menores do que entramos. Peço que o partido dê a carta de liberação ou me expulse. Não é justo eu sair e os 6 mil votos ficarem com o partido”.

Em tom de desabafo, Neném não poupou críticas à Executiva Estadual de seu partido porque sequer reunião conseguiu marcar porque houve blindagem da cúpula. “Foi o meu partido que tirou meu mandato”.