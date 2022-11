Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar de Senador Guiomard conseguiram apreender três armas de fogo e três coletes balísticos em ação realizada na manhã de terça-feira, 22, no município.

Os militares foram ao atendimento de uma ocorrência de violação a domicilio, quando observaram que se tratava de um local abandonado, os policiais ouviram barulho e perceberam a presença de pessoas no local, ao adentrar encontraram um homem com uma arma de fogo (espingarda), em incursão no ambiente, mais três envolvidos foram capturados no banheiro com dois revolveres. Além dos armamentos, três coletes balísticos, munições, spray e balaclavas foram encontradas no ambiente.

Os militares conduziram quatro suspeitos à delegacia, um deles possuía um mandado de prisão em aberto. Os armamentos, coletes balísticos e demais materiais apreendidos foram deixados na unidade de polícia judiciária para as providências cabíveis.