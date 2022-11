Com Bocalom, missão da FNP se reúne com prefeito de Coimbra

Os prefeitos de Rio Branco, Tião Bocalon, e de São Vicente/SP, Kayo Amado, iniciaram agendas internacionais, organizadas pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), nessa quarta-feira, 10. Durante o primeiro dia de atividades os brasileiros estiveram com o presidente da Câmara Municipal (equivalente ao papel de prefeito no Brasil) de Coimbra, José Manuel da Silva. Também visitaram a sede da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e se reuniram com o vice-reitor de Relações Internacionais Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva.

Tanto com o prefeito de Coimbra, quanto com o secretário-geral, Rui Solheiro, da ANMP, entidade portuguesa similar à FNP, articularam o aprimoramento das relações entre governantes locais dos dois países. Com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra a reunião foi para avançar nas ações do termo de cooperação assinado entre CES e FNP. O objetivo do acordo é promover a imersão de prefeitos e apoio acadêmico na cooperação entre cidades e, também, aprimorar de diagnósticos de modelos internacionais.

Além disso, conheceram laboratórios de inovação e debateram, com os representantes do CES, temas como a legislação de ações para pessoas em situação de rua e o envelhecimento da população, que demandará políticas públicas específicas para esse público. De acordo com o IBGE, em 2020, uma em cada sete pessoas tinha 60 anos ou mais. Já em 2050, aproximadamente, uma em cada três pessoas estará nessa faixa etária.