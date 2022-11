Vereador volta a denunciar roubalheira no Centro da capital

Preocupado com os furtos de fios de cobre no centro da cidade de Rio Branco, o vereador Francisco Piaba (União Brasil) voltou a cobrar do poder público iniciativas mais enérgicas para conter a criminalidade.

‘’Nós pedimos ao poder público que olhem para o centro da cidade, onde têm os patrimônios próximos a Difusora Acreana, que os nossos governantes olhem com mais seriedade para essa situação e também para os bairros, que clamam por segurança” disse o vereador.

Ainda em sua fala apresentou indicação de melhorias para o Bairro Areal na Travessa Beija Flor, para que seja realizado o serviço de pavimentação e reivindicou a reforma para a ponte localizada no Ramal da Pupunha.