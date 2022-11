Região Norte fechou outubro com o preço médio mais caro do País para gasolina, etanol e diesel, aponta Ticket Log

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Norte fechou outubro na liderança do maior preço médio do País para todos os combustíveis. A gasolina na região foi comercializada a R$ 5,44 no período; o etanol, a R$ 4,68; o diesel comum a R$ 7,37; e o tipo S-10 a R$ 7,46; com redução de 3,17%, 5,09%, 2,23% e 2,71%, respectivamente. O Estado de Roraima se destacou com as médias mais altas do País para ambos os combustíveis.

“Apesar dos preços em Roraima, entre os Estados, o Amapá registrou a queda mais expressiva do País para a gasolina, de 6,36%, e o Amazonas, para o diesel S-10, de 4,50%, de acordo com o último levantamento da Ticket Log. A gasolina se apresentou como a opção mais vantajosa para abastecimento em toda a Região Norte, com exceção do Amapá, onde não foi possível identificar. Por ser um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar ou milho, o etanol é capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas. Por esse motivo, torna-se o combustível ecologicamente mais viável para abastecimento”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.