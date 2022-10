Presa na BR 317, mulher levava 9 kg de skunk colados ao corpo

Na tarde dessa quinta-feira (29), durante fiscalização na BR 317, na altura do km 237, no município de Xapuri, foi realizada a abordagem a um táxi.

Durante a realização dos procedimentos de fiscalização do veículo e de seus passageiros, foi verificado que uma mulher levava em seu corpo 9 tabletes de substância análoga skunk, maconha mais potente que a convencional, nos quais estavam presos em suas pernas e encobertos pelas roupas que esta trajava.

A ocorrência foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Xapuri.