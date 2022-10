Caminhão do 5G pode ser visitado no Sesc Bosque, em Rio Branco

Alunos do SENAI no Acre participaram na manhã desta quinta-feira, 29 de setembro, de um curso sobre a tecnologia 5G. A capacitação foi ministrada no Caminhão G5, que é uma sala de aula itinerante que está percorrendo estados do país com a intenção de levar conhecimento sobre a nova tecnologia. O projeto é realizado pelo SENAI Cimatec da Bahia e pela multinacional das telecomunicações, Huawei. No Estado, a iniciativa teve a parceria da Federação das Indústrias (FIEAC) e da Federação do Comércio (Fecomércio).

O Caminhão 5G está estacionado na sede do Sesc Bosque, em Rio Branco, nesta quinta, 29, e sexta-feira, 30 de setembro, aberto também para visitação do público. No turno da tarde, foi a vez de os estudantes curso Técnico em Telecomunicações do Novo Ensino Médio da parceria entre SESI e SENAI participarem da capacitação.