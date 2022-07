Centro de Línguas abre 900 vagas em vários cursos no Acre; veja os editais na íntegra

O Centro de Estudo de Línguas publicou nesta quarta-feira (13) edital de seleção de estudantes para o 2º semestre de 2022.

Em Rio Branco serão ofertados os curso de inglês, espanhol, italiano, francês e Libras, com 625 vagas em Rio Branco. Há vagas em Cruzeiro do Sul também. No total, 900 vagas disponíveis.

Veja os dois editais na íntegra:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS PARA O INGRESSO AOS CURSOS DE LÍNGUAS DO CENTRO DE ESTUDO DE LÍNGUAS – RIO

BRANCO – CEL – 2º SEMESTRE DE 2022

EDITAL Nº 003/2022/SEE, DE 12 DE JULHO DE 2022

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, por meio do Centro de Estudo de Línguas – CEL em Rio Branco, torna público o

Edital do Processo de Matrícula para o 2º semestre de 2022.

1. DOS CRITÉRIOS DA MATRÍCULA

1.1. O processo de matrícula para os cursos de línguas do CEL do 2º semestre de 2022 visa preencher as vagas disponíveis, prioritariamente, com

os alunos da Rede Pública de Ensino a partir do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do Ensino Médio e, extraordinariamente, com a comunidade em geral.

1.2. Para efeito deste Edital, considera-seALUNO DA REDE PÚBLICA, o candidato devidamente matriculado em instituição de ensino regular fundamental e/ou médio, da rede estadual ou federal bem como alunos da EJA do 2º e 3º segmentos, no âmbito da educação do estado do Acre.

1.3. Poderão também participar do processo de PRÉ-MATRÍCULA no período reservado aos alunos da Rede Pública de Ensino:

I – Os alunos de fundações educacionais sem fins lucrativos que estejam cursando do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio;

II – Os alunos de baixa renda com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em Instituição de Ensino Privada, devendo comprovar sua condição de bolsista por meio de declaração expedida pela instituição onde estuda.

1.4. Considera-se COMUNIDADE o candidato com Ensino Médio completo, bem como alunos da Rede Privada de Ensino, do 6º ano do Ensino

Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.

1.5. Para ter acesso ao formulário de inscrição, no ato da PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE, o candidato deverá informar o número do seu CPF.

1.5.1. O interessado não poderá utilizar o CPF de terceiros para realizar a sua inscrição on-line, sob pena de ter sua matrícula indeferida.

2. DOS CURSOS DE LÍNGUAS OFERTADOS

2.1. Os cursos de línguas ofertados no 2º semestre de 2022 serão inglês, espanhol, italiano, francês e Libras.

2.1.1. O solicitante fará sua pré-matrícula de acordo com a sua escolaridade, sendo assim definido:

I – Cursos de inglês (Curso Teens) e de espanhol (Curso Chicos): Destinado aos alunos de 6º e 7º anos do Ensino Regular;

II – Cursos de inglês, espanhol, francês e italiano na modalidade jovens e adultos: Destinado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental em

diante e alunos da EJA – Educação de Jovens e Adultos ou programas de ensino destinados ao público que não completou ou não teve acesso à

educação formal na idade apropriada, que estejam cursando o 2º ou 3º segmentos;

III – Curso de Libras: Destinado a pessoas que tenham concluído o Ensino Médio.

3. DO FORMATO DAS AULAS, LOCAIS E HORÁRIOS

3.1. As aulas dos cursos do Centro de Estudo de Línguas e seus núcleos serão ofertadas no formato PRESENCIAL.

3.2. As vagas de que trata esse Edital serão ofertadas apenas no município de Rio Branco, ficando a critério do candidato escolher o local das aulas

entre o Centro de Estudo de Línguas – CEL, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3030, Bairro Bosque, ou o NEL-CEBRB – Colégio Estadual Barão

do Rio Branco localizado na Avenida Getúlio Vargas, 232, Bairro Centro, de acordo com a disponibilidade de vagas.

3.3. Os horários da turmas poderão ocorrer de acordo com a oferta dos cursos de línguas e vagas para o 2º semestre de 2022, sendo distribuídos

em 03 horários pela manhã, 03 horários pela tarde e 02 horários à noite, conforme quadro abaixo:

TURNO HORÁRIOS

MANHÃ 07h30min – 08h50min 09h – 10h20min 10h30min – 11h50min

TARDE 13h30min – 14h50min 15h – 16h20min 16h30min – 17h50mim

NOITE 19h20min – 20h20min 20h30 – 21h50min

4. DA INSCRIÇÃO (PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE)

4.1. Para realizar a PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE, o interessado deverá acessar um dos links relacionados abaixo, nos dias de inscrição previstos

nos itens 4.2 e 4.3, e preencher o formulário correspondente.

Alunos da Rede Pública de Ensino

Link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/17/

Comunidade

Link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/18/

4.2. O formulário de PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO estará liberado para acesso das 08h do dia

25/07/2022 às 12h do dia 26/07/2022, conforme quadro abaixo:

PERÍODO DE PRÉ-

-MATRÍCULA ON-LINE

PARA ALUNOS DA

REDE PÚBLICA

HORÁRIOS LÍNGUAS CRITÉRIOS PARA PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE OBS.:

25 e 26 de julho de

2022

Início: 25/07/2022

Horário: 8h

Término: 26/07/2022

Horário: 12h

Inglês (Teens)

e Espanhol (Chicos)

Ser aluno da Rede Pública do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Período exclusivo para alunos

da Rede Pública. Inglês, espanhol, francês

e italiano

Ser aluno da Rede Pública a partir do 8º ano do

Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio

e 2º e 3º segmentos da EJA.

4.3. O formulário de PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE DESTINADA À COMUNIDADE estará liberado para acesso das 08h do dia 28 de julho às 12h do

dia 29 de julho de 2022, conforme quadro abaixo:

PERÍODO DE PRÉ-

-MATRÍCULA ON-LINE

PARA COMUNIDADE

HORÁRIOS LÍNGUAS CRITÉRIOS PARA PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE OBS.:

28 e 29 de julho de

2022

Início: 28/07/2022

Horário: 8h00

Término: 29/07/2022

Horário: 12h00

Inglês (Teens) e

Espanhol (Chicos)

Ser aluno da rede pública ou privada do 6º e 7º ano

do Ensino Fundamental.

Período destinado à comunidade e alunos da rede

pública que não participaram do processo de matrículas destinado a eles.

Inglês, espanhol,

francês e italiano

Ser aluno da rede pública ou privada a partir do 8º ano

do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio

Libras Ter concluído o Ensino Médio. Exclusivo

para a comunidade.

4.4. No ato do preenchimento do FORMULÁRIO ON-LINE o candidato deverá informar o número do seu CPF, dados pessoais, endereço residencial

atualizado e e-mail pessoal (preferencialmente GMAIL), optando pelo curso de línguas e horário de preferência.

4.4.1. Após o envio do formulário de inscrição, caso o candidato deseje alterar qualquer opção relacionada ao curso, como língua estudada, horário

ou local das aulas, poderá fazê-lo através dos links relacionados no item 4.1, nas datas e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3, estando a mudança

sujeita à existência de vaga.

4.5. As vagas serão preenchidas por ordem de acesso e envio dos dados da pré-matrícula.

4.6. Uma vez que a turma alcance o número máximo de alunos permitido, o sistema de gerenciamento do processo fará o encerramento de oferta

de vagas na turma, não sendo mais possível ao candidato ter acesso à turma fechada.

4.7. A PRÉ-MATRÍCULA destinada à COMUNIDADE está condicionada à sobra de vagas do processo destinado aos alunos da rede pública. Havendo vagas remanescentes, estas serão ofertadas à comunidade.

4.8. Alunos da rede pública que não participaram do processo destinado a eles, poderão também pleitear a uma vaga no processo destinado à

COMUNIDADE, conforme datas previstas no item 4.3 deste edital.

4.9. Encerrado o período de pré-matrícula, o candidato NÃO poderá alterar o curso, horário ou local.

4.10. É vedado participar do processo seletivo, o candidato que já tem matrícula ativa no CEL. Caso queira pleitear nova vaga, deverá solicitar

formalmente através do email [email protected] o cancelamento da sua matrícula até às 16h00 do dia 22 de julho de 2022, liberando assim

seu cpf para participar de um novo processo.

5. DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA

5.1. A confirmação da matrícula acontecerá de forma presencial no Centro de Estudo de Línguas, mediante a entrega da documentação comprobatória, conforme item 5.3.

5.2. A entrega da documentação deverá ser feita após a PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE, de acordo com o cronograma abaixo:

PÚBLICO ATENDIDO PERÍODO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Alunos da Rede Pública De 25 a 27 de julho de 2022 Horário de atendimento: de 8h às 16h

Comunidade De 28 a 29 de julho de 2022 Horário de atendimento: de 8h às 16h

5.3. No ato da confirmação da matrícula, deverão ser entregues OBRIGATORIAMENTE os seguintes documentos:

a) Cópia legível do CPF do solicitante da vaga;

b) Se aluno da rede pública, declaração escolar atual ou cópia de outro documento que comprove que estuda na rede pública estadual, federal ou

em instituição sem fins lucrativos.

c) Se aluno da rede privada ou comunidade, declaração escolar atual ou cópia de comprovante de conclusão de ensino médio ou superior.

5.4. Somente poderão confirmar a matrícula:

a) O próprio inscrito, se maior de idade;

b) Seus pais ou seu representante legal (tutor, curador, procurador), se menor de idade.

5.5. A não confirmação até a data limite, conforme item 5.2, resultará no cancelamento da reserva de vaga realizada através do processo de PRÉ-

-MATRÍCULA ON-LINE.

5.6. A matrícula não será efetivada:

a) na ausência de um dos documentos relacionados nos itens 5.3 e 5.4 deste edital.

b) se a escolaridade do pré-inscrito não for compatível com a escolaridade requisitada para o curso escolhido.

c) se o CPF informado na PRÉ-MATRÍCULA não for do solicitante da vaga.

5.7. Encerrado o horário de confirmação da matrícula, serão distribuídas senhas às pessoas que até o horário do encerramento estiverem presentes

na fila de atendimento.

6. DAS PROIBIÇÕES AOS ALUNOS INICIANTES

6.1. É vedado ao aluno iniciante (Módulo 1) fazer mudança de horário e/ou local da turma até que tenha concluído 01 (um) semestre de estudo.

6.2. É vedado ao aluno iniciante (Módulo 1) fazer trancamento de matrícula.

6.3. É vedado ao aluno iniciante (Módulo 1) faltar às duas primeiras aulas, sob pena de ter sua matrícula cancelada.

6.4. Caso o aluno iniciante (Módulo 1) venha desistir do curso, este não terá direito à renovação de matrícula nos semestre posteriores. Se, por

qualquer motivo, o aluno desejar desistir do curso em que está matriculado, este deverá solicitar formalmente o cancelamento da matrícula para

que possa participar de processos seletivos do CEL futuramente.

7. DO QUANTITATIVO DE VAGAS

7.1. O número de vagas disponíveis poderá ser consultado no Anexo II deste edital.

7.2. O número de vagas disponíveis poderá sofrer alterações de acordo com o cômputo final do 1º semestre letivo de 2022, em virtude da rematrícula dos alunos aprovados e reprovados.

8. DOS LOCAIS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO

8.1 Este edital será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e disponibilizado no mural do CEL e em suas redes sociais (Facebook: CEL NEL

e Instagram: @cel.acre).

8.2 Para os devidos esclarecimentos, o CEL estará à disposição dos interessados por meio do telefone nº (68) 3228-7667 e e-mail [email protected]

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes

Decreto nº 805-P/2022

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I

CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA – 2º SEMESTRE DE 2022

AÇÕES DATAS

PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE(ALUNOS DA REDE PÚBLICA) Início: 25/07/2022 – Horário: 8h Término: 26/07/2022 – Horário: 12h

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO (ALUNOS DA REDE PÚBLICA) Início: 25/07/2022 – Horário: 8h Término: 27/07/2002 – Horário: 16h

PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE DA COMUNIDADE

(HAVENDO VAGAS REMANESCENTES) Início: 28/07/2022 – Horário: 8h Término: 29/07/2022 – Horário: 12h

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA COMUNIDADE Início: 28/07/2022 – Horário: 8h Término: 29/07/2022 – Horário: 16h

INÍCIO DAS AULAS Turmas de SEG/QUA: 15/08/2022

Turmas de TER/QUI: 16/08/2022

ANEXO II

QUADRO DE VAGAS

LÍNGUAS NÚMERO DE VAGAS

INGLÊS 200

ESPANHOL 200

ESPANHOL – CHICOS (6º e 7º ANOS) 25

FRANCÊS 75

ITALIANO 75

LIBRAS 50

TOTAL DE VAGAS: 625

ANEXO III

QUADRO DE LÍNGUAS OFERTADAS DE ACORDO COM O PÚBLICO ALVO

PÚBLICO ALVO LÍNGUAS E CURSOS

Alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental – Inglês: Curso Teens – Espanhol: Curso Chicos

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, 2º

e 3º segmentos da EJA e Comunidade – Inglês, espanhol, italiano e francês: (curso para jovens e adultos)

Comunidade – Inglês, espanhol, italiano e francês: (curso para jovens e adultos) – Libras

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO DE MATRÍCULAS DE ALUNOS PARA O INGRESSO AOS CURSOS DE LÍNGUAS DO NÚCLEO DE ESTUDO DE LÍNGUAS – CRUZEIRO DO SUL – NEL-CZS – 2º SEMESTRE DE 2022

EDITAL Nº 004/2022/SEE, DE 12 DE JULHO DE 2022

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, por meio do Núcleo de Estudo de Línguas – NEL em Cruzeiro do Sul, torna público

o Edital do Processo de Matrícula para o 2º semestre de 2022.

1. DOS CRITÉRIOS DA MATRÍCULA

1.1. O processo de matrícula para os cursos de línguas do NEL-CZS do 2º semestre de 2022 visa preencher as vagas disponíveis, prioritariamente,

com os alunos da Rede Pública de Ensino a partir do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio e, extraordinariamente, com a

comunidade em geral.

1.2. Para efeito deste Edital, considera-se ALUNO DA REDE PÚBLICA, o candidato devidamente matriculado em instituição de ensino regular

fundamental e/ou médio, da rede estadual ou federal, bem como alunos da EJA do 2º e 3º segmentos, no âmbito da educação do estado do Acre.

1.3. Poderão também participar do processo de PRÉ-MATRÍCULA no período reservado aos alunos da Rede Pública de Ensino:

I – Os alunos de fundações educacionais sem fins lucrativos que estejam cursando do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio;

II – Os alunos de baixa renda com bolsa de estudo integral (100% de gratuidade) em instituição de ensino privado, devendo comprovar sua condição

de bolsista por meio de declaração expedida pela instituição onde estuda.

1.4. Considera-se COMUNIDADE o candidato com Ensino Médio completo, bem como alunos da rede privada de ensino, do 6º ano do Ensino

Fundamental a 3ª série do Ensino Médio.

1.5. Para ter acesso ao formulário de inscrição, no ato da PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE, o candidato deverá informar o número do seu CPF.

1.5.1. O interessado não poderá utilizar o CPF de terceiros para realizar a sua inscrição on-line, sob pena de ter sua matrícula indeferida.

2. DOS CURSOS DE LÍNGUAS OFERTADOS

2.1. Os cursos de línguas ofertados no 2º semestre de 2022 serão Inglês e Espanhol.

2.1.1. O solicitante fará sua pré-matrícula de acordo com a sua escolaridade, sendo assim definido:

I – Cursos de Inglês (Curso Teens) e de Espanhol (Curso Chicos): Destinado aos alunos de 6º e 7º anos do Ensino Regular;

II – Cursos de Inglês e Espanhol na modalidade jovens e adultos: Destinados aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental em diante e alunos da

EJA – Educação de Jovens e Adultos ou programas de ensino destinados ao público que não completou ou não teve acesso à educação formal na

idade apropriada, que estejam cursando o 2º ou 3º segmentos.

3. DO FORMATO DAS AULAS, LOCAIS E HORÁRIOS

3.1. As aulas dos cursos do Centro de Estudo de Línguas e seus núcleos serão ofertadas no formato PRESENCIAL.

3.2. As vagas de que trata esse edital serão ofertadas apenas no município de Cruzeiro do Sul, no Núcleo de Estudo de Línguas – NEL, localizado

no CRIEBRB, Rua Rego Barros, 107, Centro, ao lado do prédio dos correios, de acordo com a disponibilidade de vagas.

3.3. Os horários das turmas poderão ocorrer de acordo com a oferta dos cursos de línguas e vagas para o 2º semestre de 2022, sendo distribuídos

em 03 horários pela manhã e 03 horários pela tarde, conforme quadro abaixo:

TURNO HORÁRIOS

MANHÃ 07h30min – 08h45min 08h50min – 10h05min 10h10min – 11h25min

TARDE 13h30min – 14h45min 14h50min – 16h05min 16h10min – 17h25mim

4. DA INSCRIÇÃO (PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE)

4.1. Para realizar a PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE, o interessado deverá acessar um dos links relacionados abaixo, nos dias de inscrição previstos

nos itens 4.2 e 4.3, e preencher o formulário correspondente.

Alunos da Rede Pública de Ensino

Link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/19/

Comunidade

Link: https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/20/

4.2. O formulário de PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO estará liberado para acesso das 08h do dia

25/07/2022 às 12h do dia 26/07/2022, conforme quadro abaixo:

PERÍODO DE PRÉ-

-MATRÍCULA ON-LINE

PARA ALUNOS DA

REDE PÚBLICA

HORÁRIOS LÍNGUAS CRITÉRIOS PARA PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE OBS.:

25 e 26 de julho de

2022

Início: 25/07/2022

Horário: 8h

Término: 26/07/2022

Horário: 12h

Inglês (Teens) e

Espanhol (Chicos)

Ser aluno da Rede Pública do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. Período exclusivo

para alunos da

Rede Pública. Inglês e

Espanhol

Ser aluno da Rede Pública a partir do 8º ano do Ensino

Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio e 2º e 3º segmentos da EJA.

4.3. O formulário de PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE DESTINADA À COMUNIDADE estará liberado para acesso das 08h do dia 28 de julho às 12h do

dia 29 de julho de 2022, conforme quadro abaixo:

PERÍODO DE PRÉ-

-MATRÍCULA ON-LINE

PARA COMUNIDADE

HORÁRIOS LÍNGUAS CRITÉRIOS PARA PRÉ-MATRÍCULA ON-

-LINE OBS.:

28 e 29 de julho de

2022

Início: 28/07/2022

Horário: 8h00

Término: 29/07/2022

Horário: 12h00

Inglês (Teens) e

Espanhol (Chicos)

Ser aluno da Rede Privada do 6º e 7º ano do

Ensino Fundamental. Período destinado à comunidade e alunos da Rede

Pública que não participaram

do processo destinado a eles. Inglês e Espanhol

Ser aluno da Rede Privada a partir do 8º ano

do Ensino Fundamental até a 3ª série do

Ensino Médio

4.4. No ato do preenchimento do FORMULÁRIO ON-LINE o candidato deverá informar o número do seu CPF, dados pessoais, endereço residencial

atualizado e e-mail pessoal (preferencialmente GMAIL), optando pelo curso de línguas e horário de preferência.

4.4.1. Após o envio do formulário de inscrição, caso o candidato deseje alterar qualquer opção relacionada ao curso, como língua estudada, horário

ou local das aulas, poderá fazê-lo através dos links relacionados no item 4.1, nas datas e horários previstos nos itens 4.2 e 4.3, estando a mudança

sujeita à existência de vaga.

4.5. As vagas serão preenchidas por ordem de acesso e envio dos dados da pré-matrícula.

4.6. Uma vez que a turma alcance o número máximo de alunos permitido, o sistema de gerenciamento do processo fará o encerramento de oferta

de vagas na turma, não sendo mais possível ao candidato ter acesso à turma fechada.

4.7. A PRÉ-MATRÍCULA destinada à COMUNIDADE está condicionada à sobra de vagas do processo destinado aos alunos da rede pública. Havendo vagas remanescentes, estas serão ofertadas à comunidade.

4.8. Alunos da rede pública que não participaram do processo destinado a eles, poderão também pleitear a uma vaga no processo destinado à

COMUNIDADE, conforme datas previstas no item 4.3 deste edital.

4.9. Encerrado o período de pré-matrícula, o candidato NÃO poderá alterar o curso, horário ou local.

4.10. É vedado participar do processo seletivo, o candidato que já tem matrícula ativa no NEL-CZS. Caso queira pleitear nova vaga, deverá solicitar

formalmente por meio do email [email protected] o cancelamento da sua matrícula até às 16h do dia 22 de julho de 2022, liberando assim seu

cpf para participar de um novo processo.

5. DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA

5.1. A confirmação da matrícula acontecerá de forma presencial no Núcleo de Estudo de Línguas, mediante a entrega da documentação comprobatória, conforme item 5.3.

5.2. A entrega da documentação deverá ser feita após a PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE, de acordo com o cronograma abaixo:

PÚBLICO ATENDIDO PERÍODO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Alunos da Rede Pública De 25 a 27 de julho de 2022 Horário de atendimento: de 8h às 16h

Comunidade De 28 a 29 de julho de 2022 Horário de atendimento: de 8h às 16h

5.3. No ato da confirmação da matrícula, deverão ser entregues OBRIGATORIAMENTE os seguintes documentos:

a) Cópia legível do CPF do solicitante da vaga;

b) Se aluno da rede pública, declaração escolar atual ou cópia de outro documento que comprove que estuda na Rede Pública Estadual, Federal

ou em instituição sem fins lucrativos.

c) Se aluno da Rede Particular ou comunidade, declaração escolar atual ou cópia de comprovante de conclusão de ensino médio ou superior.

5.4. Somente poderão confirmar a matrícula:

a) O próprio inscrito, se maior de idade;

b) Seus pais ou seu representante legal (tutor, curador, procurador), se menor de idade.

5.5. A não confirmação até a data limite, conforme item 5.2, resultará no cancelamento da reserva de vaga realizada através do processo de PRÉ-

-MATRÍCULA ON-LINE.

5.6. A matrícula não será efetivada:

a) na ausência de um dos documentos relacionados nos itens 5.3 e 5.4 deste edital.

b) se a escolaridade do pré-inscrito não for compatível com a escolaridade requisitada para o curso escolhido.

c) se o CPF informado na PRÉ-MATRÍCULA não for do solicitante da vaga.

5.7. Encerrado o horário de confirmação da matrícula, serão distribuídas senhas às pessoas que até o horário do encerramento estiverem presentes

na fila de atendimento.

6. DAS PROIBIÇÕES AOS ALUNOS INICIANTES

6.1. É vedado ao aluno iniciante (Módulo 1) fazer mudança de horário e/ou local da turma até que tenha concluído 01 (um) semestre de estudo.

6.2. É vedado ao aluno iniciante (Módulo 1) fazer trancamento de matrícula.

6.3. É vedado ao aluno iniciante (Módulo 1) faltar às duas primeiras aulas, sob pena de ter sua matrícula cancelada.

6.4. Caso o aluno iniciante (Módulo 1) venha desistir do curso, este não terá direito à renovação de matrícula nos semestre posteriores. Se, por

qualquer motivo, o aluno desejar desistir do curso em que está matriculado, este deverá solicitar formalmente o cancelamento da matrícula para

que possa participar de processos seletivos do CEL futuramente.

7. DO QUANTITATIVO DE VAGAS

7.1. O número de vagas disponíveis poderá ser consultado no Anexo II deste edital.

7.2. O número de vagas disponíveis poderá sofrer alterações de acordo com o cômputo final do 1º semestre letivo de 2022, em virtude da rematrícula dos alunos aprovados e reprovados.

8. DOS LOCAIS DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO

8.1 Este edital será publicado no Diário Oficial do Estado do Acre e disponibilizado no mural do NEL-CZS e no site www.matriculascelacre.com.

8.2 Para os devidos esclarecimentos, o NEL estará à disposição dos interessados por meio do telefone nº (68) 99968-9932 e e-mail [email protected] .

ABERSON CARVALHO DE SOUSA

Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes

Decreto nº 805-P/2022

ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I

CRONOGRAMA DE PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA – 2º SEMESTRE DE 2022

AÇÕES DATAS

PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE

(ALUNOS DA REDE PÚBLICA)

Início: 25/07/2022 Horário: 8h

Término: 26/07/2022 Horário: 12h

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

(ALUNOS DA REDE PÚBLICA)

Início: 25/07/2022 Horário: 8h

Término: 27/07/2002 Horário: 16h

PRÉ-MATRÍCULA ON-LINE DA COMUNIDADE

(HAVENDO VAGAS REMANESCENTES)

Início: 28/07/2022 Horário: 8h

Término: 29/07/2022 Horário: 12h

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DA COMUNIDADE Início: 28/07/2022 Horário: 8h

Término: 29/07/2022 Horário: 16h

INÍCIO DAS AULAS Turmas de SEG/QUA: 15/08/2022

Turmas de TER/QUI: 16/08/2022

ANEXO II

QUADRO DE VAGAS

LÍNGUAS NÚMERO DE VAGAS

INGLÊS 100

INGLÊS – TEENS (6º e 7º ANOS) 50

ESPANHOL 75

ESPANHOL – CHICOS (6º e 7º ANOS) 50

TOTAL DE VAGAS: 275

ANEXO III

QUADRO DE LÍNGUAS OFERTADAS DE ACORDO COM O PÚBLICO ALVO

PÚBLICO ALVO LÍNGUAS E CURSOS

Alunos de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental – Inglês: Curso Teens

– Espanhol: Curso Chicos

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, 2º e 3º segmentos da EJA

e Comunidade

– Inglês e Espanhol:

(curso para jovens e adultos)

Comunidade – Inglês e Espanhol: (curso para jovens e adultos)

