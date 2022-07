ENAP divulga o edital do Concurso Inovação no Setor Público

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 100, DE 29 DE JUNHO DE 2022

26º CONCURSO INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO

A Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) torna público o regulamento do 26º Concurso Inovação no Setor Público, uma iniciativa de estímulo à cultura da inovação, que tem por objetivos: incentivar a implementação de inovação, em serviços públicos do Governo Federal, dos estados, do Distrito federal e daqueles municípios que também são capitais dos seus estados, que produza resultados positivos para o serviço público e para a sociedade; reconhecer e valorizar equipes de servidores públicos que atuem de forma criativa e proativa em suas atividades, em benefício do interesse público; e disseminar soluções inovadoras que sirvam de inspiração ou referência para outras iniciativas e colaborem para fortalecer a capacidade de governo.

O referido edital e demais informações encontram-se disponíveis no site da Enap (https://enap.gov.br/pt/pesquisa-e-conhecimento/concursos-e-premiacoes/26-concurso-inovacao).

DIOGO G. R. COSTA

Presidente