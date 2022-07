Julho tem jeito, sabor e cores de férias, particularmente para estudantes. Mas o mês não tem feriado nacional. Uma exceção é uma folga para os moradores de São Paulo com o feriado do dia 9 (que cai em um sábado), que recorda a Revolução Constitucionalista de 1932, um movimento armado que ocorreu há exatos 90 anos, e que durou três meses. A TV Brasil, com o programa De Lá Pra Cá explicou o que foi esse acontecimento histórico.

Julho tem espírito histórico. Outro feriado estadual é no dia 2 de julho para os baianos. A data, conhecida como “Independência da Bahia” marcou a expulsão de portugueses, o que ajudou a consolidar a independência brasileira. O programa Na Trilha da História detalhou o que foi esse evento. Outra data de julho que os livros de história registram é o dia 5, do Movimento Tenentista que ficou conhecido como 18 do Forte. De repente, as férias podem inspirar visitas à cidades brasileiras que respiram tantas histórias.

Uma data marcante do mês é o dia 13, por exemplo, quando se completam 60 anos da aprovação do 13º Salário como direito trabalhista dos brasileiros.

O dia 20 de julho não é feriado, mas não raramente as pessoas se telefonam, mandam mensagens e se cumprimentam para celebrar o Dia do Amigo.

A mesma data celebra o aniversário de nascimento do Pai da Aviação, o brasileiro Alberto Santos Dumont. Ele nasceu em 1873. E morreu no dia 23 de julho de 1932, quando tinha 59 anos de idade.

As datas de julho de 2022 são alguns dos 141 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais. Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para [email protected]

Julho de 2022

1

Nascimento da cantora e compositora carioca Marisa Monte (55 anos) Fim do Império Britânico (25 anos) A soberania sobre Hong Kong é entregue pelo Reino Unido à República Popular da China (25 anos) Criada a Corte Penal Internacional (25 anos) Dia Internacional do Reggae – o dia foi inspirado por Winnie Mandela durante sua visita oficial à Jamaica em julho de 1991, com o marido Nelson Mandela logo após a sua libertação da prisão. O Reggae também tem outra data comemorativa: 11 de maio foi instituído como Dia Nacional do Reggae através da Lei n° 12.630/2012, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff – a data corresponde ao dia da morte do cantor Bob Marley Dia Mundial das Bibliotecas – é o resultado do Manifesto da UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, cujo documento foi aprovado em Paris, França, no dia 29 de novembro de 1994. Deste modo, a UNESCO proclamou oficialmente a crença da entidade das bibliotecas públicas, a nível mundial como fomentadoras da promoção da paz e do bem-estar da sociedade

2

Nascimento do escritor alemão Hermann Hesse (145 anos) – vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1946 Morte do escritor russo Vladimir Nabokov (45 anos) – autor do famoso romance Lolita (1955) que foi adaptado para o cinema pelo diretor Stanley Kubrick Nascimento do cantor paulista Albert Pavão (80 anos) Dia do Bombeiro – o evento faz alusão ao 2 de julho de 1856, quando dom Pedro II assinou o Decreto 1.775 que criava o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte

3

Nascimento do ator estadunidense Tom Cruise (60 anos) Nascimento do jornalista e treinador de futebol João Saldanha (105 anos) Uruguai é o primeiro país da América Latina a aprovar o voto feminino (95 anos) Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial – celebra a aprovação da Lei n° 1.390, a Lei Afonso Arinos, de 1951

4

Morte da cantora lírica e atriz brasileira Maria d’Apparecida (5 anos) Morte do compositor argentino Astor Piazzolla (30 anos) Dia da Independência dos Estados Unidos Dia Internacional das Cooperativas – (data móvel) sempre comemorada no primeiro sábado de julho. Data reconhecida pela ONU

5

Nascimento da atriz brasileira Ingrid Guimarães (50 anos) Nascimento do jurista e político paulistano Hélio Bicudo (100 anos) Morte do desenhista de quadrinhos carioca Carlos Zéfiro (30 anos) Seleção Brasileira de Futebol comandada por Telê Santana perde para a Itália na Copa do Mundo de 1982 (40 anos) Início da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana (100 anos) Dia Mundial da Capoeira – comemoração internacional, que está prevista no Artigo 10 da Convenção Internacional de Capoeira

6

Morte do escritor estadunidense William Faulkner (60 anos) – vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1949 Nascimento da pintora mexicana Frida Kahlo (115 anos) Primeiro encontro entre John Lennon e Paul McCartney em Liverpool, Inglaterra (65 anos) – embrião da banda The Beatles

7

Nascimento do pintor russo Marc Chagall (135 anos) Nascimento do cangaceiro pernambucano Lampião (125 anos) Escolha das Novas Sete Maravilhas do Mundo, em Lisboa (15 anos) Pelé estreia na Seleção Brasileira de Futebol e marca seu primeiro gol (65 anos)

8

Morte do poeta popular cearense Patativa do Assaré (20 anos) Nascimento do cantor e compositor baiano Moraes Moreira (75 anos) Incidente Roswell: suposto UFO teria caído no Novo México (75 anos) Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador Científico – a primeira data foi sancionada em 2001, pela Lei nº 10.221; e a segunda, em 2008, através da Lei nº 11.807. Ambas homenageiam o dia da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 8 de julho de 1948. A data tem como objetivo chamar a atenção para a produção científica do país

9

Primeira Greve Geral no Brasil (105 anos) Revolução Constitucionalista de 1932 (90 anos) Criação da União Africana – UA (20 anos) – organização internacional que promove a integração entre os países do continente africano

10

Morte do cantor e compositor paraibano Jackson do Pandeiro (40 anos) Morte da atriz carioca Yolanda Cardoso (15 anos) É lançado o primeiro satélite de comunicações, Telstar 1 (60 anos) – responsável pela primeira transmissão ao vivo de um programa de televisão entre os Estados Unidos e a Europa Dia Mundial da Lei – surgiu com a intenção de lembrar a importância do cumprimento do Direito, em 1965, quando muitas nações adotaram a ideia do então presidente dos Estados Unidos da América, Dwight D. Eisenhower, que, em 1958, instituiu o 1º de maio como Dia da Lei no país Dia Mundial da Saúde Ocular – a organização Mundial de Saúde (OMS) e a Agencia Internacional para Prevenção da Cegueira (IAPB) buscam gerar consciência social sobre a importância da prevenção e tratamentos que podem ser aplicados para evitar a perda parcial ou absoluta da visão

11

Nascimento do historiador paulista Sérgio Buarque de Holanda (120 anos) Dia Mundial da População – comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o “Dia dos 5 Bilhões” de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas

12

Nascimento do folclorista, compositor, radialista e pesquisador gaúcho Paixão Côrtes (95 anos) Nascimento da ativista paquistanesa vencedora do Nobel da Paz em 2014 Malala Yousafzai (25 anos) – a pessoa mais nova a ser laureada com um prémio Nobel Rolling Stones fazem seu primeiro show ao vivo (60 anos) Dia de Malala – ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai

13

Morte do cantor e compositor fluminense Claudinho (20 anos) – integrante da bem sucedida dupla Claudinho & Buchecha que morreu em acidente na Dutra Nascimento do ator estadunidense Harrison Ford (80 anos) Sanção da lei que garante o 13º salário, pelo então presidente João Goulart (60 anos) Cerimônia de abertura dos Jogos Pan-americanos de 2007 no Rio de Janeiro (15 anos) Dia Mundial do Rock – data escolhida por conta do festival Live Aid, que aconteceu em 13 de julho de 1985

14

Nascimento do instrumentista fluminense Leonel do Trombone (110 anos) – trabalhou vários anos para gravações e espetáculos do Trio de Ouro Nascimento da atriz brasileira Flávia Monteiro (50 anos) Morte da atriz carioca Leila Diniz (50 anos) Morte do compositor e intérprete Djalma de Andrade, o Bola Sete (35 anos) – foi contratado pela Rádio Nacional, onde acompanhava cantores e participava de regionais, pequenos grupos e orquestras

15

Morte do estilista italiano Gianni Versace (25 anos) Nascimento do maestro, compositor, arranjador, saxofonista e clarinetista paulista Paulo Moura (90 anos) Dia Mundial das Habilidades dos Jovens – data proposta pela ONU

17

Nascimento do cartunista argentino Quino (90 anos) Nascimento do cantor e compositor carioca Ronnie Von (75 anos) Morte do saxofonista e compositor de jazz estadunidense John Coltrane (54 anos) Ocorre a tragédia do Airbus A-320 da TAM em Congonhas (15 anos) Dia de Proteção às Florestas no Brasil e Dia do Curupira, figura do folclore brasileiro conhecido por ser o protetor das florestas

18

Morte do sociólogo Gilberto Freyre (35 anos) Nascimento da cantora, compositora e pastora fluminense Baby do Brasil (70 anos) Morte da escritora inglesa Jane Austen (205 anos) – autora de clássicos como “Orgulho e preconceito”, “Razão e sensibilidade” e “Emma” Morte do ex-presidente do Brasil Castelo Branco (55 anos) – Primeiro presidente do período da ditadura militar no Brasil morto em acidente aéreo Nascimento do filósofo da ciência inglês Thomas Samuel Kuhn (100 anos) – historiador da ciência e autor da obra “Estrutura das Revoluções Científicas” Morte do primeiro e único deputado federal indígena do Brasil Mário Juruna (25 anos) Dia Internacional Nelson Mandela – instituído pela Assembleia Geral da ONU em apoio à data comemorativa iniciada em 2009 pela Fundação Nelson Mandela para incentivar as pessoas a dedicarem 67 minutos de seu tempo na ajuda ao próximo; Nelson Mandela dedicou 67 anos de sua vida a serviço da humanidade

19

Morte da cantora Clementina de Jesus (35 anos) Nascimento do músico e astrofísico britânico Brian May (75 anos) – compositor e guitarrista da banda britânica Queen Dia Nacional do Futebol – a data foi escolhida, em 1976, por ser a data de fundação do time mais antigo do Brasil em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul

20

Morte do empresário e político baiano Antônio Carlos Peixoto de Magalhães (ACM) (15 anos) Nascimento do multi-instrumentista e compositor mexicano Carlos Santana (75 anos) Inauguração da Academia Brasileira de Letras (125 anos) Dia Nacional do Tatuador – instituída pelo SETAP-SP (Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo), para marcar a data em que o tatuador dinamarquês, Knud Harald Lykke Gregersen, chegou em São Paulo dando início à tatuagem artística profissional feita com máquina elétrica no Brasil Dia Internacional do Amigo – instituída pela Assembleia Geral da ONU

21

Lançamento do álbum Appetite for Destruction da banda estadunidense Guns N’ Roses (35 anos)

22

Dia do Cantor Lírico Dia Mundial do Cérebro

23

Morte do aeronauta, esportista e inventor mineiro Santos Dumont (90 anos)

24

Nascimento do cineasta e roteirista estadunidense Gus Van Sant Jr. (70 anos) Início do funcionamento do “Patinho Feio”, primeiro computador brasileiro (50 anos) – projetado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP)

25

Nascimento do compositor e intérprete carioca Alcebíades Barcelos, o Bide (120 anos) – fundou a “Deixa Falar”, primeira escola de samba do país Nascimento do cantor e compositor baiano Everaldo Ferraz (85 anos) O Sistema de Vigilância da Amazônia é inaugurado em Manaus pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso (20 anos) Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha – a Rede de Mulheres Afro-latino-americanas e Afro-Caribenhas, junto a ONU, lutou para o reconhecimento do dia. Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra. No Brasil, foi instituído por meio da Lei nº 12.987, o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, homenageando uma das principais mulheres, símbolo de resistência e importantíssima liderança na luta contra a escravização” Dia Nacional do Escritor – data instituída por um decreto governamental após a realização do I Festival do Escritor Brasileiro, que foi organizado em 1960 pela União Brasileira de Escritores, a partir da iniciativa dos escritores brasileiros e então diretores da UBC, João Peregrino Júnior e Jorge Amado

26

Nascimento do artista plástico Hélio Oiticica (85 anos) Morte da líder argentina Eva Perón (70 anos) Criação da Agência de Inteligência do Estados Unidos – CIA (75 anos) Lançamento do primeiro livro sobre esperanto (135 anos) Dia dos Avós – dia festivo em louvor a Santa Ana e São Joaquim que, venerados como pais de Santa Maria e avós do Menino Jesus, são considerados padroeiros dos Avós e Caseiros

27

Nascimento da militar baiana Maria Quitéria, heroína da Guerra da Independência (230 anos) – foi a primeira mulher a assentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil, em 1823 Morte do compositor, sambista e comerciante paulista Pedro Caetano (30 anos) – autor de mais de 400 composições, mas profissionalmente se manteve como comerciante de sapatos. Teve como parceiros musicais Claudionor Cruz, Pixinguinha, Noel Rosa, Alcir Pires Vermelho e Walfrido Silva Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço – instituído pela Federação Internacional das Sociedades Oncológicas de Cabeça e Pescoço (IFHNOS) e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) com o intuito de conscientizar a população

28

Nascimento do filósofo da ciência austríaco naturalizado britânico Karl Raimund Popper (120 anos) – considerado como o filósofo mais influente do século XX a tematizar a ciência Dia do Agricultor – data criada através do Decreto de Lei nº 48.630, de 27 de julho de 1960, em comemoração ao aniversário de 100 anos da fundação do Ministério da Agricultura Dia Mundial de combate à Hepatite – após sua formação em 2007 a Aliança Mundial das Hepatites uniu a causa de diversos grupos ao redor do mundo, instituindo a data oficial

29

Rebelião no Carandiru resultando em 31 mortos (35 anos)

30

Nascimento da militante potiguar Lígia Maria Salgado (75 anos) – atuou na organização VAR-Palmares e foi morta grávida na Chacina do Quintino Nascimento do ator e ex-governador austríaco-americano Arnold Schwarzenegger (75 anos) Morte do cineasta sueco Ingmar Bergman (15 anos) – autor de clássicos como Morangos Silvestres, Gritos e Sussurros e O ovo da serpente Morte do cineasta italiano Michelangelo Antonioni (15 anos) – autor de clássicos como Blow up, Zabriskie Point e Profissão Repórter Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de pessoas – criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas para conscientização em relação à situação das vítimas desse crime Dia Internacional da Amizade – data da ONU. Data criada em 2011, por resolução da Assembleia Geral, celebra ideia de povos, países, culturas e indivíduos inspirando esforços de paz e construindo pontes entre comunidades; texto afirma que amizade ajuda com mudanças fundamentais que promovem estabilidade e um mundo melhor

31