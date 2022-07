O Governo do Acre divulgou neste fim de semana a nova tabela de diárias a serem pagas aos servidores do Estado nas viagens a serviço público. Os valores não eram atualizados há nove anos e o reajuste é de 70% em relação à tabela anterior.

Com isso, quando em viagem pelo Estado, o governador receberá R$575,50 para custear despesas de estadia e alimentação -e de R$1.732,50 quando for para o exterior. O menor valor passa a R$150,75 na classe 5 em viagens pelo Acre.

“Com o objetivo de valorizar os servidores estaduais que deslocam-se para exercer sua função, dentro e fora do estado, publicamos há pouco no Diário Oficial a tabela atualizada com os novos valores das diárias utilizadas”, informou o governador Gladson Cameli em seu perfil no Instagram.

Cameli complementa que a proposta foi apresentada pela Controladoria Geral do Estado (CGE) devido a defasagem dos valores da diárias dos servidores há nove anos, “e eu considero justo manter a dignidade dos profissionais que dedicam-se integralmente à servir nossa sociedade”.