Vídeo: homem desaparece após encarar onda com jet ski ; veja

Um homem segue desaparecido após sofrer um acidente com o jet ski que pilotava nesse sábado (20/4), na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros segue à procura do piloto.

A equipe de resgate, composta por bombeiros de Botafogo, Copacabana e Barra, bem como o Grupamento Aéreo, foi acionada por volta das 15h05 para iniciar as buscas no mar. A informação é do jornal O Globo.

A ação de buscas também conta com drones e um helicóptero. Até o momento, a vítima não foi identificada.

O acidente com o jet ski

Circula nas redes sociais o momento em que um homem tenta fazer uma manobra com o jet ski e depois desaparece no mar.

Nas imagens, é possível ver que a vítima pilotava em alta velocidade em direção às ondas. Em determinado momento, ele colide com uma onda forte, que faz a moto aquática sobrevoar o mar e virar de cabeça para baixo, derrubando o piloto na água.

Confira:

⏯️ Homem desaparece após encarar onda com jet ski no Rio. O acidente ocorreu nesse sábado (20/4), na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, após o piloto fazer manobras com jet ski no mar. Leia: https://t.co/e6pZkyuF0f pic.twitter.com/tJfZ3bX12a — Metrópoles (@Metropoles) April 22, 2024