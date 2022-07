Fique atento: concurso Sesacre tem salários de mais de R$11 mil

Atualmente, há várias oportunidades de concursos e processos seletivos aparecendo para os interessados em ingressarem na área da Saúde. Sendo assim, a chance de hoje está sendo aberta pela Secretaria de Estado da Saúde do Acre, a SESACRE. O concurso SESACRE conta com uma oferta de mais de 600 vagas.

Além disso, a previsão, de acordo com as informações disponíveis até o momento, é que os salários possam chegar a quantia de até R$ 11.096,93. A boa notícia é que as vagas conseguem contemplar diversos níveis de escolaridade, desde o médio, passando pelo técnico até os cursos de ensino superior.

Concurso da Secretaria de Saúde 2022

Desta maneira, o concurso da Secretaria de Saúde de 2022 está sendo responsável por realizar a abertura de 622 vagas totais. Essas, por sua vez, se dividem em dois grupos. Assim, 585 vagas estão disponíveis para o público geral, enquanto 37 são destinadas de forma exclusiva às pessoas com deficiência.

A banca responsável pelos trâmites do concurso público é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC.

Além disso, é importante destacar que a oferta de vagas ocorre para diferentes localidades do estado. Por isso, na hora de se inscrever é necessário se atentar a isso.

Em relação à questão salarial, deve-se dizer que os salários podem variar entre cerca de R$ 1,3 mil a até cerca de R$ 11 mil. Conforme os detalhes do edital, os candidatos aprovados para as vagas deverão cumprir uma jornada de trabalho equivalente a 30 horas semanais.

As vagas de nível técnico ou médio voltam-se para os cargos de auxiliar de farmácia, técnico de radiologia, agente administrativo, técnico em segurança do trabalho, entre outros.