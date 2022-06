D.O.U: CNPq divulga resultados de julgamento para concessão de bolsas

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq torna público o resultado de Bolsa liberado para a Chamada CNPq 25/2021 – Pós-Doutorado Júnior – PDJ 2021 (Alteração de Início do Processo para Bolsa). As propostas -se aprovadas encontram por meio do link: http://resultado.cnpq.br/9297304268566788.

Brasília-Df, 27 de junho de 2022.

EVALDO FERREIRA VILELA

Presidente